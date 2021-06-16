台灣疫情｜高端疫苗股價連續跌停再漲停　涉內線交易士檢署調查

撰文： 蘇洛夫 最後更新日期： 2021-06-16 17:13

台灣疫苗廠商高端疫苗日前宣布臨床Ⅱ期期中報告解盲，已向食藥署申請緊急使用授權（EUA）。 惟據台媒《聯合報》報道，圍繞高端疫苗的爭議，除專業技術上的授權使用及認證問題外，是否有政府高層介入炒股亦是焦點所在。為此高等檢察署已指示台北士林地方檢察署，立案調查是否有進行違反《證券交易法》的弊端。

報道指，自從衛福部在5月30日公布與高端疫苗簽訂採購合約後，高端疫苗隨即於翌日起連續六天跌停。然而，高端疫苗在解盲前夕止跌轉升，6月8日及9日更連續兩天漲停，解盲後也連續兩天漲停。高端疫苗股價波動劇烈，惹人注目，引發是否有內線交易的質疑，遂有台灣民眾向檢調單位檢舉。

高端疫苗公司登記地址位於台灣新竹縣，另在台北市內湖區亦設有分公司。（自台灣經濟部商業司網站）

報道提到，高端疫苗在經濟部商業司的公司登記資料中，登記總公司地址在新竹縣，但在台北市內湖區亦設有分公司，因此新竹地方檢察署及士檢署皆有管轄權。報道引述士檢署的回應，指已接獲高撿署指示立案調查，由專責檢察官朝「證券交易法」進行調查，以清查是否有內部交易人員泄漏解盲結果，或者事先得知解盲時間點等消息，以及有無內線交易炒股等，若調查後有犯罪事實及犯嫌身份明確，會進行偵辦。