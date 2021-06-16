台灣疫情｜將能專門赴大陸接種疫苗？　國台辦：願意作出妥善安排

撰文： 布藍 葉琪 最後更新日期： 2021-06-16 16:45

台灣疫情形勢持續，對於有人提出不少台胞欲到大陸接種疫苗，希望當局協助設立專區，甚至能夠包機、即日來回、豁免隔離等「綠色通道」，國台辦發言人馬曉火在周三（16日）的記者會上表示願意作出妥善安排，不過為免造成防疫破口，還是須按大陸有關政策辦理，雖然可能增加一些時間和成本，但會「把好事辦好」。

馬曉光表示，當前台灣疫情持續蔓延，死亡人數不斷增加、死亡率持續攀升，但民進黨當局仍然頑固拒絕大陸疫苗，「在這樣的情況下，部分台灣民眾有這種建議，他們的心情我們可以理解。」事實上，國台辦在6月11日已有發出書面新聞稿，表明對搭乘民航客運航班前來大陸接種疫苗的台胞，願意作出妥善安排。馬曉光強調，只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定，包括登機前和抵達後，並在自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。

但馬曉光亦重申，當前核酸檢測和隔離是各國家和地區通用的基本的防控策略，旨在篩除感染病例，阻斷病毒傳播。按照規定，境外入境人員抵達大陸後都要做核酸檢測，並進行隔離，是對機組人員及旅客負責任的做法，也是對兩岸同胞生命健康安全負責任的做法。馬曉光稱，即日來回、豁免隔離等的做法，很難避免造成兩岸雙方防疫破口，不符合兩岸民眾的共同利益，「所以，還是按大陸有關政策辦，儘管可能增加一些時間和成本，但會把好事辦好。」