澳門在台辦事處周六起暫時停止運作　台陸委會稱相當遺憾

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-16 14:52

澳門特區政府在周三（16日）早上10時發出新聞稿稱，「在台灣澳門經濟文化辦事處將於6月19日起暫時停止運作」，但並沒有述及原因。 台灣陸委會表示，對澳門政府單方面做出此一決定，相當遺憾。但台灣駐澳門辦事處將持續運作，派駐人員仍然會堅守崗位。

澳門政府通告指出，在台灣澳門經濟文化辦事處將於6月19日起暫時停止運作；澳門特區政府充分考慮居民需求，在辦事處暫時停止運作期間，將會透過旅遊局設立的24小時熱線+853 2833 3000處理一般查詢、在台澳門居民服務事項和求助個案，以及向台灣居民提供與澳門相關資訊。有關防疫資訊的查詢，則可致電澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心查詢熱線：+853 2870 0800。

台灣陸委會16日下午發布新聞稿表示，澳門在台經濟文化辦事處是依據台灣、澳門2011年互設辦事處的換文內容而成立。自成立以來，台灣一向秉持善意互惠態度，竭盡所能給予協助。

陸委會強調，對於澳門政府今天單方面做出此一決定，相當遺憾。台灣駐澳門辦事處將持續運作，派駐人員仍然會堅守崗位，勉力為台灣、澳門民眾提供服務，以確保民眾權益與福祉。

此前5月18日，香港特區政府已暫停其在台灣的辦事處運作。港府在其後的聲明中表示，關閉駐台辦事處是因為「台方近年的一連串行徑已嚴重破壞港台關係，令經貿文辦在台灣的運作環境日趨惡化」，又指辦事處人員「亦曾受島內激進人士威嚇」，導致港台在各領域交流的空間「亦在此陰影下日漸收窄」，辦事處亦「已難以達到最初成立的目的」。