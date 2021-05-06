台灣涉外同性婚姻迎關鍵判決　當事人與澳門伴侶可合法登記

撰文： 蔡苡柔 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-06 15:56

2019年，台灣籍信奇和澳門籍阿古赴戶政機關申請登記結婚遭拒絕，遂提起訴訟。台北高等行政法院周四（6日）判決他們勝訴，法院命戶政機關須直接做成允許阿古信奇結婚登記的行政處分，是台灣涉外同婚訴訟的首宗勝訴的關鍵判決，全案仍可上訴。

在判決後的記者會上，阿古表示，除了他們之外，還有很多跨境同婚伴侶（一方為台灣籍，一方為境外人士）也在等判決，感謝法院今天判勝訴，但他相信沒有人希望結婚登記是用法律判決。但也希望這判決，能使更多跨境同婚者可順利在戶政事務所登記結婚。

信奇和阿古成為跨境同婚首對勝訴的伴侶，兩人將能夠合法登記結婚。（中央社）

根據台灣伴侶權益推動聯盟（簡稱：伴盟）表示，信奇與阿古在2019年10月1日至中正戶政事務所登記結婚，當天遭到戶政事務所拒絕登記，因此委由伴盟律師團代理訴訟。訴願駁回後於2020年1月6日提起訴訟，經過長達16個月的審理，今天終於贏來勝訴判決。

當時戶政事務所堅稱，拒絕當事人登記結婚是基於內政部函釋，依照該函釋見解，依照《涉外民事法律適用法》」第46條，婚姻成立各該當事人本地法，因此內政部指示戶政單位，僅能准許雙方均來自同婚合法地區的當事人登記結婚。

伴盟律師團主張依照澳門民法典第24條、第30條、第48條等衝突法規定，澳門人之婚姻關係是採澳門人的屬人法，所稱屬人法即個人常居地法。而阿古自2017年搬遷來台，早就把台灣當做自己的家，他和信奇兩人在台共同生活、一起經營蛋糕店，因此台灣就是阿古的常居地，適用「反致原則」之後，阿古的婚姻關係成立要件應依照台灣法而非澳門民法。

反致是指某一涉外民事法律關係，依法院地的沖突規范應適用某一外地法律，而根據該外地的沖突規范卻應適用法院地法，法院即適用本地的實體法的法律適用方法。

另外，伴盟律師團也提到，即使不透過反致，直接依據涉民法第八條公序良俗條款，結論上也是應該排除澳門民法的適用，伴盟律師團的此項法律見解，已在另一跨境同婚個案中獲得台北、高雄法院判決肯認。

台灣司法院2月底通過《涉外民事法律適用法》第46條修正草案，規定只要一方是台灣籍人士，可以在台灣同性結婚，草案目前已送立法院審議。修法通過後未來香港、澳門、日韓的跨境同性伴侶就可以順利登記結婚。但中國大陸同性伴侶則未在此列。

今年5月17日，台灣同婚專法在立法院表決三讀通過。（視覺中國）

台灣涉外同婚「四制」 港澳將合法

根據2019年公布的《司法院釋字第748號解釋施行法》（同婚專法），台灣人若要與外籍同性伴侶在台灣結婚，需要是伴侶同樣來自同婚合法化的地區，例如美國、荷蘭等27國，就可以在台灣順利登記結婚。除此之外，在台灣的涉外同婚並不合法，其中牽扯到的法律也不盡相同，所以才會有涉外同婚「四制」的説法。

例如第二種，若是伴侶來自日本、韓國等國，在台灣無法結婚的原因在於《涉外民事法律適用法》第46條規定「婚姻之成立，依各該當事人之本國法」，也因為在日本、韓國同性婚姻不合法，因此不可能承認其婚姻效力，也就無法在台灣結婚。香港、澳門也在此列。但司法院2月底通過涉外民事法律適用法第46條修正草案，規定只要一方是台灣籍，可以在台灣同性結婚，草案目前已送立法院審議。修法通過後未來台灣籍人士可以與香港、澳門、日韓的同性伴侶順利登記結婚。

第三種情況較複雜，是伴侶來自同婚不合法、結婚又須再經過「境外面談」程式的國家，包含菲律賓、越南、印度等共21國。「境外面談」的伴侶要先在該國結婚，並申請「境外面談」並經允許後才可在台結婚。但是這些國家本身同婚就不合法，在第一關就會卡關。

第四種則是中國大陸的伴侶，根據《兩岸人民關係條例》中規定，兩岸三地通婚是依行為地承認其婚姻效力，因此單就法條看起來，台灣籍和中國大陸籍的同性伴侶能夠在台灣結婚其婚姻就能成立。但由於台灣針對中國大陸配偶設有機場面談制度，要求先取得中國大陸的結婚證明，由於在中國大陸同婚並不合法而形成阻礙。

但中國大陸籍伴侶若要在台結婚，必須經過「機場面談」，而進行「機場面談」前須先取得中國大陸的結婚證明。但因中國大陸同婚不合法，故因此不能進行「機場面談」，也就無法在台結婚。

伴盟最後特別此呼籲，台灣內政部等行政機關應正視「法院已正面肯定跨國同性伴侶享有結婚權利」的決定，撤回違法函釋，即刻開放涉外同性婚姻，全面落實同性婚姻法制化，讓天下有情人都能在台灣這塊土地上平等成家。