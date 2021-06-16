台灣疫情｜國民黨稱民眾不信任台製疫苗　民進黨：遠高於中國疫苗

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-16 17:31

國民黨在周三（16日）公布民調顯示，近五成台灣民眾對台灣製造疫苗信心不足，擔憂無法取得國際認證。 對此，民進黨發言人周江傑在同日回應時就反問，國民黨為何故意不敢將藍營政治人物不斷宣傳的中國疫苗納入民調，強調事實上台灣多數人對於台製疫苗的信心，遠高於中國疫苗，「國民黨敢不敢面對這個事實呢？」

周江傑批評，國民黨這種「假民調之名攻擊防疫疫苗」的意圖昭然若揭，令人遺憾。（多維新聞）

周江傑指出，許多專家學者不斷強調有疫苗就要打，能打的疫苗就是好疫苗，但國民黨這段時間以來，先是醜化AZ疫苗，接着唱衰台製疫苗，然後現在再來做疫苗民調，「就好比把一塊白布染黑了再來説這塊布不夠白。」周江傑批評，國民黨「假民調之名攻擊防疫疫苗」的意圖昭然若揭，令人遺憾。

周江傑稱，國民黨之前不斷醜化AZ疫苗，無視AZ疫苗在英國普遍施打，科學數據也已證明能夠提供保護力，避免重症拖跨醫療。根據國民黨公布的民調，民眾想施打的AZ疫苗明顯低於其他廠牌，「這樣的數字就是因為國民黨之前不斷抹黑所導致的結果。」

周江傑續指，國民黨刻意設計民調題目，不但沒有真實意思告訴受訪者，且目前國際幾個有疫苗的藥廠都已經聲明，只和中央政府或超國家組織接洽，不會賣疫苗給地方政府、民間企業，「國民黨做這樣的民調題目除了對於民調公司有紓困的效果外，隱匿事實的題目設計難道不是司馬昭之心嗎？」

周江傑反問，國民黨為何不敢把許多國民黨政治人物不斷宣揚中國的科興或國藥疫苗納入民調，「是國民黨自己心虛，怕打臉自己？還是真的就是按照國民黨的教戰守則，故意不敢提中國疫苗？」周江傑強調，事實上，台灣多數人對於台製疫苗的信心，是遠高於中國疫苗的。

周江傑最後稱，面對疫情的關鍵時刻，不論是政府想盡辦法透過多元管道外購疫苗，或是台灣自行研發的疫苗，總統蔡英文都已表明，疫苗攸關人民生命安全，政府都必須嚴格把關，安全、有效，是疫苗上市的基本條件。政府的責任是尊重科學證據，有一分證據、説一分話，呼籲國民黨也尊重科學，停止對疫苗抹黑攻擊，收起不必要的政治操作，不要亂噴政治口水，才是一個對台灣防疫工作有益的政黨。