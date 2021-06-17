撰文： 衛城 最後更新日期： 2021-06-17 15:00

台灣統派團體中華愛國同心會會長周慶峻當地時間6月16日因新冠肺炎病逝，享壽77歲。新黨發言人陳麗玲在臉書表示，「15日才因為打電話給周會長他沒接，詢問秀葉姐（中華愛國同心黨秘書長），她説周會長還在醫院，今（16日）就接到噩耗！心中很難過，我們又失去一位戰友！只能説政府殺人，周會長一路好走！」

新黨主席吳成典於臉書哀悼周慶峻的離世，稱「永懷周慶峻會長！愛國同心會精神，令人肅然起敬！」（Facebook@吳成典）

陳麗玲也發出與張秀葉的對話紀錄，張秀葉表示：「我們尊敬的周會長，不敵新冠肺炎的病魔，在16日中午一點左右缺氧昏迷，經中興醫院搶救無效，已於家屬宣告不治。會長你是勇者，永遠活在我們心中，默哀！」

王炳忠則是在臉書發文感嘆，台灣在「台獨」思想全面壟斷媒體下，將周慶峻會長和愛國同心會秘書張秀葉小姐極度醜化、妖魔化。事實上，他們是以行動對抗反華勢力的勇者 ，是勇敢反抗不顧人民福祉、甘為反華勢力鷹犬的行動派。他們也都能説出一番論述，並非媒體呈現的那樣負面，但這個社會可以將每周佔據台北西門廣場的台獨大旗隊合理化，卻縱容民進黨當局用司法工具對他們羅織迫害，還美其名什麼「民主自由」？

台北101大樓是陸客來台熱門景點，愛國同心會成員手持中華民國國旗及五星紅旗在現場廣播進行政治宣傳。（中央社）

北市聯合醫院中興院區院長蔡景耀表示，周慶峻本身有些慢性病，確診入院已快一個月，期間一直都在專責病房治療，病情反反覆覆，但16日早病情急轉直下，院方進行插管，因併發嚴重，緊急搶救仍無效過世，院方也是事後才得知患者身份，深感遺憾。

周慶峻本名周慶鑽，原籍在中國，曾參與過1985年香港區議會選舉，以及1995年中華民國立法委員選舉，但兩次都落選。2003年他不滿中國民運人士曹長青發表支持台獨言論，率愛國同心會成員在圓山飯店與曹發生肢體衝突，因而一戰成名，事後周慶峻被判拘20日。

後來周慶峻經常與法輪功成員在台北101大樓廣場前出現紛爭，且於2010年4月起，在愛國同心會網站上點名法輪功是邪教，並僱人發傳單等言輪，後遭法輪功學會及台灣會長張清溪控告加重誹謗，二審判周慶峻拘役30日定讞。

周慶峻晚近又被控，與愛國同心會成員張秀葉參加2018年台北市議員選舉期間舉辦餐會涉嫌賄選，並收受來自中國大陸的政治獻金新台幣189萬餘元，台北地院2021年5月依違反《選舉罷免法》判周慶峻3年6月徒刑、褫奪公權3年，違反《政治獻金法》部分判刑6月，可易科罰金。