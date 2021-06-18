台灣疫情｜馬英九籲開放「打疫苗小三通」　讓民眾赴陸接種疫苗

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-06-18 16:36

針對台灣新冠疫苗供不應求問題，前總統馬英九辦公室周五（18日）發聲明，呼籲為儘早達到台灣群體免疫目標，蔡英文政府應正式宣布不禁止台灣民眾到國外或大陸施打疫苗，並於必要時提供協助。

聲明指，近月來雖有日本、美國捐贈台灣共約200萬劑AZ疫苗，盛情可感，但畢竟杯水車薪，幫助有限。進口的疫苗，遠遠趕不上需求，在目前這種艱困環境下，要突破現狀，政府必須下大決心改弦更張，務實前進，應立即正式宣布不禁止台灣民眾到國外或中國大陸施打疫苗，必要時並提供協助。

馬英九當地時間6月18日通過其辦公室向蔡英文喊話，聯絡大陸國台辦，開放小三通，讓台灣民眾赴陸接種疫苗。（中央社）

聲明進一步指，赴美部分，應讓民眾自由前往，而赴陸部分就建議先由陸委會與大陸國台辦聯繫，依據2010年12月21日雙方所簽訂、2011年6月26日生效的《海峽兩岸醫藥衞生合作協議》合作互助，開放「打疫苗小三通」，並可請金門、連江縣政府協助衛福部與陸委會辦理。兩地縣長可與對岸福建台辦研商合作打疫苗細節，儘量做到快速、安全、可靠。

聲明稱，小三通是蔡英文在2001年擔任陸委會主委時最重要的政績，如今到了兩岸的關鍵時刻，如果同意小三通打疫苗，可以證明她願意把人民健康擺在兩岸爭端的前面，必將贏得兩岸人民的尊敬。

聲明最後提到，此舉可以加速達成台灣群體免疫目標，同時兩岸共同防疫，亦可緩和目前雙方緊張關係，而大陸也應停止軍機擾台，以展現合作善意。