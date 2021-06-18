台灣疫情｜郭台銘及台積電各捐贈500萬劑BNT疫苗　行政院發函授權

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-18 16:07

鴻海集團創辦人郭台銘早前在社交平台Facebook向總統蔡英文喊話，希望政府公開表示接受其永齡基金會的新冠疫苗捐贈，並且使其可擁有代表台灣政府的採購權。 行政院在周五（18日）中午緊急召開記者會，宣布將發函授權永齡基金會及台積電，代表台灣政府洽談購買各500萬劑德國原廠BNT疫苗，將直接送抵台灣。

行政院發言人羅秉成宣布將發函授權郭台銘的永齡基金會及台積電，代表台灣政府洽談購買各500萬劑德國原廠BNT疫苗。（台灣行政院）

台灣行政院發言人羅秉成表示，關於BNT疫苗，台灣政府在德國政府協助下，正積極與BNT原廠持續洽談溝通，對於相關民間企業與團體踴躍協助疫苗爭取的義舉，政府相當感謝，也會積極提供所有必要協助。

羅秉成指出，基於防疫上的緊急需求，台積電與永齡基金會提出要各捐贈500萬劑BNT疫苗的提案。為順利推動這樣的捐贈案，解決民間企業團體在採購過程裏面，可能碰到的困難跟問題所在，台灣政府將進行特殊的採購安排。具體措施包括有將發函授權永齡基金會跟台積電，代表台灣政府洽談購買各500萬劑德國原廠BNT疫苗，直接送抵台灣捐贈給台灣政府；二、1000萬劑疫苗交貨期，將配合台灣國際疫苗採購交貨情形與BNT原廠產能共同商定；三、台積電或永齡基金會向BNT或透過代理商洽購後，捐贈給政府，政府將循日本政府提供台灣疫苗的前例，並參考相關的國際採購慣例作法，會在捐贈契約中給予製造商免責聲明，並承擔後續處理工作；四、政府會在德國政府協助下，持續跟BNT及其代理商共同商議，由政府採購BNT疫苗，以供應2021年及未來疫苗的需求。

鴻海集團創辦人郭台銘。（聯合新聞網）

羅秉成表示，針對郭台銘聲明中提及，準備捐贈500萬劑德國BNT疫苗給台灣碰到困難一事，他要特別説明，這次民間企業團體表示要捐贈與BNT疫苗有關的案子有兩個，永齡基金會跟台積電，台灣政府態度一致，對民間團體願意捐贈疫苗，來幫忙政府與人民解決疫苗現在需求孔急的狀況，都非常感謝，碰到問題也會共同解決跟處理。

他接着指出，郭台銘在聲明中有若干純屬誤會，強調台灣政府沒有做任何技術性拖延。在整個過程裏面，6月1日台康就受鴻海永齡基金會委託，提出EUA（緊急使用授權）申請案。透過內部相關專家審查後，衛福部在6月12日就批准「附條件核准專案輸入」 。換言之，台康未來就可以代表委託人永齡基金會去，與原廠BNT或代理商洽購。

郭台銘欲捐贈500萬劑BNT疫苗，於6月1日委由妻子曾馨瑩出面，赴食品藥物管理署遞件。（郭台銘辦公室提供）

羅秉成稱，從郭台銘有意捐贈，到6月1日送件，這中間郭台銘方面跟台灣政府對相關議題都有所討論，大家有很好的合作默契跟共識。這之間的過程裏面，大家都很努力，密集討論交換意見。當民間或企業碰到困難，沒法直接洽談，台灣政府都樂於給予幫助，政府在法定許可範圍內，樂觀其成，也會予以幫助。