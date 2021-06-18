台灣疫情｜24萬劑莫德納疫苗下午抵台　美贈台疫苗未有時間表

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-18 11:56

台灣採購的505萬劑莫德納疫苗，首批15萬劑已於上月28日運抵台灣，今日（18日）下午將有第二批24萬劑抵台。 據台媒《聯合報》報道，第二批疫苗由華航CI-5556貨機負責載運，該航班由盧森堡起飛，中停杜拜到台灣，預計將於下午4時55分抵達桃園機場。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，這批疫苗效期會到12月15日。 另有41萬劑莫德納疫苗預計也會在數日內運抵台灣，同樣是台灣洽購藥廠的訂貨。

美國務院亞太副助卿費德瑋（左）17日出席國會聽證會表示，美國捐贈台灣75萬劑疫苗仍有些程序要走完，但預期很快能送到。（中央社）

至於美國承諾贈台的75萬劑疫苗，稍早前傳出將在「非常短時間內」送出，或在月底前抵台，廠商同樣是莫德納。據《中央社》報道，美國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）當地時間17日表示，針對美國贈台疫苗何時會真的搬上飛機運送出去，他無法提供確切時程。他強調，美台雙方正密切合作，預期在很短時間內疫苗就會運送出去，也希望抵達後不久，就能注射進台灣人民手臂。

被問到是否可能在數周內送達，費德瑋指出，他是這麼希望，也可能更快，但無法提供具體時間表，現在還有幾個程序要走完，以確保能符合台灣所有規範。至於美方是否計劃在疫苗製造與配送上與台灣合作，費德瑋表示，美國總統拜登說過要與盟友夥伴合作，讓美國成為「疫苗兵工廠」（arsenal of vaccines），而台灣確實有這方面能力。

圖輯｜台灣高齡長者接種疫苗：

美國提供55萬劑疫苗供韓國軍隊接種，被問到拜登政府是否也考慮提供疫苗，作為美國對台灣自我防衛承諾的延伸，費德瑋回應說，美國首批疫苗撥給台灣75萬劑，這只是他們希望進行好幾批捐贈的首批。他雖無法就第2波、第3波甚至是未來捐贈的實際分配額發言，但美方會持續考量台灣需求，不只是安全需求，也會考量疫情若沒被控制住，可能影響半導體等關鍵產業。