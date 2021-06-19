台灣疫情｜蔡英文會見郭台銘台積電董事長　就採購BNT疫苗達共識

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-19 11:00

關於台灣的BNT疫苗採購案，蔡英文在周五（18日）下午於總統府內，與鴻海創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音會商。 總統府發言人張惇涵會後表示，會談時間約1.5小時，氣氛融洽且良好，與會者有高度共識與使命感，蔡英文、劉德音、郭台銘分別用「越快越好」、「團結合力」、「全島一命」為這次會議做結。 另一方面，大陸國台辦發言人馬曉光於同日書面回應，指民進黨刻意迴避上海復星醫藥擁有BNT疫苗在陸港澳台獨家商業權益，批評民進黨仍在做政治文章，試圖歪曲台灣企業對大陸公司的商業採購。

張惇涵表示，會談氣氛融洽且良好，與會者有高度共識與使命感，蔡英文、劉德音、郭台銘分別用「愈快愈好」、「團結合力」、「全島一命」為這次會議做結。（台灣總統府）

張惇涵指出，蔡英文並於會中作出四點指示：一、蔡英文當面誠懇感謝郭台銘與劉德音的義舉，並表達政府的立場，「窮盡一切可能與努力，獲得更多、穩定的疫苗供應來源」；二、蔡英文指示相關部會持續密集與兩家企業進行協商，全力提供協助，務必在最短時間內完成相關授權文件，發函授權台積電、鴻海永齡基金會，各爭取500萬劑原廠BNT疫苗的供應。

蔡英文的第三點指示為後續1000萬劑疫苗交貨期程，會中所有人都有高度共識，一致認為「愈快愈好」，也認為必須「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」，來投入後續大規模疫苗接種計劃。最後第四點，蔡英文指對BNT原廠疫苗洽購的立場清楚，就是「多管齊下、多多益善」，除台積電和鴻海永齡基金會投入外，後續政府也會在德國政府協助下，持續和BNT及代理商共同商議，由政府採購BNT今年及未來的疫苗。

張惇涵表示，會談中所有人都共同體認到疫苗洽購事務相當複雜且煩瑣，牽涉到各國公共衞生、疫苗政策，也牽涉到許多國際商務談判，希望大家能夠一起克服困難，全力促成這項計畫。而過去這段時間，各界有很多不實謠言，造成許多不必要誤會，甚至對當事人有所傷害，蔡英文稱，透過當天的見面，已能夠充分釋疑，不實謠言也應該是可而止。

對於媒體詢問郭台銘購買BNT疫苗卡關的原因，經過這次會談是否獲得解決。張惇涵說明，行政院發言人羅秉成稍早指出，採購案一個重要的轉折點，是6月16日郭台銘向政府表示，BNT向郭台銘稱「只跟政府洽商」，因此這次是郭台銘首次提出，希望政府授權給永齡基金會的訴求，行政院就明確表達，願意授權給台積電與永齡基金會，問題迎刃而解。

蔡英文與郭台銘、劉德音會商，洽談BNT疫苗採購案，並下達四點指示。（台灣總統府）

至於台積電會加入採購BNT疫苗的細節，甚至坊間流傳台積電是「晶片換疫苗」，張惇涵就強調是台積電主動提出加入，而會議中完全沒有提到晶片相關議題。張惇涵指出，台灣跟全球夥伴的供應鏈合作，一直保持密切且友好的關係，不只限於晶片或疫苗，未來台灣會跟友好夥伴持續深化在各產業的合作關係。