台灣疫情｜鼻酸！八旬母預約接種疫苗　以防萬一親筆信交代身後事

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-18 12:11

住在台北市的80歲林女士，孫子已代預約18日接種疫苗，她想了想，先把要「交代」的事情都寫下來拍照，用LINE傳給孩子們。她表示，倒不會擔心打疫苗會如何，萬事都很自然，只是新聞一直報有老人打疫苗後猝逝，以防萬一，該交代的都先交代好，心裡踏實放鬆去打。

昨日林女士住在外地的女兒突然接到母親的LINE，紙上寫著：「生生息息，一切順其自然！感謝天地給我的一切，有你們的陪伴真幸福。有天我懶的呼吸，心也不想跳時，將是到另一個世界的開始，這是宇宙的自然律，所以不要悲傷。」母親還交代，一些東西放在哪裡、房子如何處理、不發訃聞、不特別告知親友、不收禮儀。

「妳是明天要去打疫苗嗎？」女兒想母親身體還健朗，幹嘛沒事傳這些訊息？猜想可能是明天要去打疫苗，才「有感而發」？結果打電話一問，還真的是如此，於是建議如果心理壓力那麼沉重，不打也是可以的。不過母親很輕鬆的說，並不是害怕打疫苗，都活了這麼大把歲數，沒什麼好怕的，只是想說該交代的先說好，心裡也不會掛懷。

台灣近日少數縣市傳出長輩疑在接種疫苗後猝逝的情形，高雄83歲李老先生排在下一階階段施打對象，對於要不要去打心裡有些掙扎，但想想自身沒有什麼大毛病，還是去打好了，兒孫也鼓勵接種。

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