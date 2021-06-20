台灣疫情｜藝人賈永婕為醫護購146台PAPR呼吸器　價值近500萬台幣

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-20 16:30

台灣疫情嚴峻，有醫院出現醫療器材短缺的問題。台灣女藝人賈永婕早前募集342台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），即當地醫護俗稱的「救命神器」，價值逾9千萬（新台幣，下同），大獲讚賞。 賈永婕透露再度接到前線醫護人員的求援，表示缺少PAPR（動力濾淨式呼吸防護具）這種醫療設備，她即自掏腰包把全台灣剩下的46台都買下來，還額外在瑞典及德國訂了100台，總價值近500萬。

賈永婕表示，接到前線人員的求援訊息，對方表示其實醫護人員也很缺乏PAPR（動力濾淨式呼吸防護具），這是保護第一線人員的器具，尤其是在設備不完善的深切治療部，如果要進行高風險的醫療處置，例如抽痰、插管等，最保險的就是穿著PAPR進病房治療。

被稱為「第一線防疫女戰神」張厚台醫生解釋，PAPR大多是由醫護人員自行購買，一個要價約2萬8千元，由於價格並不便宜，許多醫護人員都沒有購買。賈永婕得知全台只剩下46台現貨後，因為時間緊迫，她表示：「我還出得起，所以46台我全包了！」

廠商也答應在假日期間加班幫忙出貨，20日（周日）已將21台PAPR分送至台北3間醫院。賈永婕又表示，目前已向瑞典及德國調了100台，21日（周一）就可以上飛機運來台灣，「雖然歐洲的貨比美國的要貴一點，但是又更高階一些（定價3萬7千）但是反正只要是對的東西，只要速度快，就不計較價格了！」賈永婕共花500萬添購PAPR。

業內人士表示，PAPR的原理是使用電動變頻馬達抽取空氣，並透過HEPA濾棉或P100等級濾罐過濾乾淨空氣，經管線後送入正壓面罩，遠比N95口罩、或者一般防毒面具防病毒能力更強，且經馬達帶動空氣進入面罩，使用該裝置呼吸遠比戴口罩還輕鬆，也是收治新冠肺炎專責醫院、病毒實驗室高風險醫療人員的防疫首選。