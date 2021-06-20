台灣疫情｜今增18人接種阿斯利康疫苗後亡　累計達67人

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-20 16:38

台灣自6月15日起大規模接種英國阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。據中央社報道，截至目前，全台累計67人接種後死亡，其中周日（20日）增加18人。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，接種阿斯利康疫苗後死亡的案例新增18宗，75歲以上有15宗。截至目前，全台總計有67宗，75歲以上有55宗。

台灣陸續有長者接種阿斯利康疫苗後死亡。（吳逸驊攝）

莊人祥稱，20日新增的18宗都是接種疫苗後4日內死亡。目前有9個死亡案件被送到司法部門檢驗，初步死因大多數都跟心血管疾病、慢性病相關。其中有一人解剖後，確認是新冠肺炎確診患者。

針對接種疫苗與死亡之間的關聯，莊人祥稱，死亡者都是高齡且有慢性病的患者，目前已進行解剖的病例中沒有和疫苗相關的，因此也提醒長者，身體狀況穩定後再接種。

台北市有醫護憂打不到第二劑

另外，據ETtoday報道，台北市4627名醫護於3月22日至4月11日完成第一劑阿斯利康疫苗接種，如今卻擔憂打不到第二劑。

台北市議員王欣儀接到陳情指出，醫護4月初完成第一劑接種，預計10週至12週之間，也就是6月底以前要完成第二劑接種，才能讓疫苗發揮最大效用。然而市長柯文哲6月14日下令，「實際照顧確診者的第一線醫事人員才能打第二劑」，令許多已經打了一針的醫護，擔憂打不到第二劑。

王欣儀質問：「隨着第一劑疫苗保護力漸漸喪失、沒有效力，不就等同浪費白打？超過時限須重頭來過再打第一劑？」她呼籲北市府應儘速遵照中央指示，比照中央保留給民眾接種第二劑疫苗的方式辦理，讓這些醫護人員能在第二劑公費疫苗的接種到期日前完成接種，以提升免疫保護力，才不會功虧一簣。