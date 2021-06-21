台駐港辦人員返台　陸委會公布業務調整：維持必要運作、簡化程序

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-21 17:45

香港、澳門特區政府早前先後暫時關閉駐台灣辦事處，而台灣駐港辦事處的人員也因簽證到期不獲續簽，而陸續離港。台灣中央社周日（20日）報道，駐港辦當日再有7名人員離港返台，只剩7月簽證到期的一名經濟部駐港代表留守。 陸委會周一（21日）召開網上記者會，由主委邱太三主持，公布駐港辦事處後續的業務調整。他指出，會維持必要運作，也將簡化一些服務的程序。

邱太三說明幾項業務調整：第一，針對台灣人護照補發與換發、文件證明等，繼續提供收件與發件的服務；第二，港人來台居留維持不變，停留可以透過雲端系統申辦，居留則要臨櫃辦理；第三，台商急難救助、觀光交流、文化交流不變，會委託民間團隊協助。

第四，針對在台港生，持續督導海外招生聯合委員會，簡化招生程序，建立雲端報名機制；第五，金融合作會持續辦理。

台灣駐香港辦事處7名派駐人員返抵台灣。（陸委會提供）

提六點聲明 批港府背信毀約

邱太三在記者會上就駐港辦人員返台提出六點聲明。他說，首先，台港本於互利互惠原則互設辦事處，無法接受港方善加矮化台方的條件。港府要矮化國格的一中承諾書，作為前提，違反雙方的換文內容，台政府絕不接受。第二，港府單方面背信毀約，國際應警惕，中共高度破壞香港自治，又刁難台駐處人員簽證，再次顯示一國兩制名存實亡；第三， 中共跟港府事事算計，是破壞台港關係的始作傭者，台駐港人員依法令行事，從未逾越，中共與港府要對破壞台港關係負一切責任。

他續指，第四， 國際社會應保持警惕，堅守亞洲的政治防線。台灣人也要團結捍衛國家主權，也希望國際社會支持台灣。第五， 台灣聲援香港的民主自由，不該成為政治打壓的藉口，但台灣從未介入香港事務，不該以此當藉口，報復台灣。第六， 台灣會堅守崗位，為民服務，即使情勢嚴峻，仍會信守承諾，辦事處的業務與運作方式，相關部會也會支援，共同維護台港民眾權益。