撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-22 14:13

台灣雲林的蘇姓母親周一（21日）接種AZ疫苗，其後返家餵哺母乳給2月大的女兒。未料就周二（22日）凌晨再次哺乳時，女兒離奇猝死。 對於女嬰的死因是否與疫苗施打有關，目前仍待進一步調查釐清，但有感染症專家受訪時就認為不可能和有關，因為疫苗內並沒有病毒，推測可能和女嬰本身有痙攣體質或是其他嚴重感染引起敗血症有關。

女兒猝死前一天，蘇婦曾經接種AZ疫苗。（ETtoday新聞雲）

據《ETtoday新聞雲》報道，現年34歲的蘇婦是殯葬所人員，故由虎尾鎮公所安排接種AZ疫苗。蘇婦稱，她是在周一下午4時多打疫苗，晚上9時多擠母乳，並於11時裝進瓶子餵給女兒。在周二凌晨2時多的時間，蘇婦準備再次餵奶，卻在上前查看女兒時，發現女兒完全沒聲響、無掙扎，床鋪被辱沒有移動痕跡。女兒的嘴角出現染血奶泡，衣領也有溢奶夾雜的血漬。女兒當時已無生命跡象，通報送醫經搶救後宣告不治。

蘇婦坦言，在施打疫苗前有再三提出仍在哺乳中是否會有影響、施打後可否繼續哺乳等疑問，但醫護人員表明沒關係，故才會放心接種。此外，蘇婦指女兒平時偶有小兒脹氣，其他並無異樣，當初也是聽說孩子吃母乳比較好，才放心給她吃。針對後續，蘇婦稱會先視相驗報告，如一定需解剖才能釐清真相，也會配合。

蘇婦的女兒僅2個多月大，有餵食母乳的習慣。（中央社）

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、兒童感染科主任黃高彬受訪時就指出，不可能和疫苗有關，因為「疫苗裡面不含病毒」，並不會導致小孩猝死，目前臨床上只有建議媽媽如果染疫，就不要哺乳。黃高彬表示，在母乳疑慮方面，新冠病毒不容易存在血液裡面，主要是因為病毒都會存在呼吸道，但哺乳是親密接觸，不排除有可能會經過此途徑傳染。