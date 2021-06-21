台灣疫情｜洗腎台婦打AZ疫苗後腦血栓腐爛　兒控訴：在等媽走掉

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-21 15:25

台中市自15日開放85歲以上長輩接種AZ疫苗，至昨（20日）晨已累計共11人過世，除一例判定死因與接種疫苗無關外，其餘10例已通報中央調查關聯性。

台中市一位市民昨把洗腎母親接種後發生的反應PO上「爆料公社（官方粉專專屬）」，表示「目前狀況就只是在等媽媽走掉，讓她解脫不再有病痛 」，聞之令人同情。

這位市民說，他媽媽是個洗腎患者，因應政府德政，優先且必須施打AZ疫苗，「但也確是死亡的開始」……

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「與其救活後依然腦中風甚至成了植物人，倒不如讓她現在這樣昏迷無意識的離開；或許對媽媽才是最好的，也是最後我能替她做的了。」

他不解，其母本來一切都正常在洗腎，雖然偶爾也發生過洗腎血管堵塞，但是在進行疏通洗腎血管手術時也都沒事，為什麼打完AZ疫苗後會造成血栓？

而且還栓在腦部，導致目前是等死狀態。且「至今此時，完完全全沒有接獲半通關心以及慰問電話，甚至連後續該怎麼辦也很迷惘」。

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