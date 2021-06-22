台藝人任思齊斥拒陸疫苗是「弱智」　稱8萬台胞接種無一身亡

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-22 16:05

台灣近月來陷入新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，疫苗供給緊張成為焦點議題，加上陸續傳出接種阿斯利康疫苗後猝死案例，一些台灣藝人出聲批評政府的疫苗採購和接種政策，也因此引發兩岸輿論截然不同的反應。 周二（22日），一名在中國大陸發展的台籍藝人任思齊在微博發文，批評民進黨拒絕陸製疫苗是「弱智」，隨即引發微博一眾大陸網民叫好。然而有一些大陸網民錯把馮京當馬凉，大讚「好樣的任賢齊」，他則回應：「我是任思齊。」氣氛頗為尷尬。

據《ETtoday》報道，台灣近期掀起疫苗之亂，不少民眾期盼可以早日打到疫苗恢復正常生活，不過現時供應的阿斯利康疫苗，接連爆發長者施打後猝死案例。到大陸發展的台灣藝人任思齊在微博炮轟執政黨政府是「弱智」，不該拒絕大陸提供的疫苗，甚至說：「你們現在的行為比漢奸更可惡。」引發熱議。

任思齊在微博發文，批評民進黨的疫苗政策。（微博截圖）

任思齊在微博發文，劈頭第一句就強調自己是「中國台灣」的演員。他表示對於近來看到台灣確診和死亡數直線上升，天天害怕住在台灣的外公外婆染疫，卻又擔心長輩們打了疫苗會有不良反應，本想接老人家到大陸打疫苗，但這一趟也是舟車勞頓，還得面臨隔離21天的問題，讓他因此打消念頭。

話鋒一轉，任思齊炮轟執政黨「抹黑大陸政府」，稱「大陸政府免費贈送疫苗也不接受，轉過頭來污蔑買不到疫苗是因為大陸政府欺壓。」他又指在大陸的台胞有將近8萬人，沒有人因為打這支疫苗死亡，自己也剛接種完，最後更說：「你們寫的字、說的方言、拜的神明都是來自中國，我在台灣從小到大學的歷史也是中國史，你們現在的行為比漢奸更可惡。」

任思齊的發文引起微博熱議，許多大陸網民湧入留言，但因為他與任賢齊名字太相似，被許多網民誤認，紛紛留言說「小齊哥，我從初中開始就聽你的歌…」、「好樣的，任賢齊」、「我該以為是任賢齊」、「任賢齊必須讚！好人就是正氣」。

資料顯示，任思齊是台灣出身，2011年曾獲得第一屆新絲路模特兒台灣大賽冠軍，也曾在台客串演出電視電影《躲貓貓》。2017年他到大陸發展，到中央戲劇學院進修，外型一度被指和已故男星高以翔頗為神似，如今因為敏感政治議題受到關注，微博追蹤人數也增加不少，但Facebook則是緊急關閉。