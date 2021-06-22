台灣疫情｜575人死亡致死率突破4%冠絕全球　10天增近一個百分點

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-23 09:32

《東森新聞》報道，台灣雖然新增確診病例數目不斷下跌，目前正維持在雙位數。不過，由於死亡人數仍有一定的增長，以致致死率不斷飆升，短短10天增加近一個百分點，現時已突破4%，冠絕全球。 報道引述專家意見指，致死率高反映的是過去染疫數量和量能不足，要是疫情控持續制得當，加上醫療量能充足，致死率就能趨緩。

報道指，攤開最近10天的致死率，在6月11日是3.08%、6月12日是3.22%，在6月20日則逐漸攀升至3.9%，最終在6月21日突破4%，當天的致死率為4.04%。另據最新資料顯示，台灣截至周二（22日）共有14157人確診，並有575人死亡，最新致死率為4.06%

台灣截至周二（22日）共有14157人確診，並有575人死亡，最新致死率為4.06%。（中央社）

受訪的中華民國基層醫療協會理事長林應然醫生表示，死者多是一兩星期前就確診，死亡前有經過一段時間的治療，「不能講說死亡人數高 ，以為怎麼會死亡率這麼高，因為死亡是反應之前的感染。」林應然稱，自從全台灣實施三級警戒以來，新增病例從兩位數暴增至每天都有超過400宗，甚至曾經有一天多達700。由於染疫人數根本追不上病床數量，加上當中長者較多，慢性病史也多，以致不少人即使有獲送院醫院救治亦回天乏術。再者，部分患者是要在家中等待病床，或是在防疫旅館時沒有辦法立刻治療，結果死於「隱形缺氧」。

林應然坦言，過去一段時間台灣的醫療量能是惡性循環，「因為你確診數愈來愈多，沒辦法經過好好治療，這時候才會死亡，那大家都可以住院，獲得重症治療，有呼吸器可以用，相信死亡率就會下降。」林應然稱，如果本周內台灣的疫情能夠受控，持續低位保持雙位數新增確診病例數目，致死率下降是可以預期。