台灣疫情｜三級警戒有望解除？　蘇貞昌指示指揮中心評估

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-22 21:28

台灣的新冠肺炎疫情漸趨緩和，單日本土新增個案已連續兩日維持雙位數。將於下周一（6月28日）到期屆滿的三級警戒會否解除，受到廣泛關注。 台灣行政院正研擬「微解封」計劃，在符合防疫條件的情況下，戲院、圖書館等場所有望率先開放予民眾。行政院長蘇貞昌表示，是否維持三級警戒，指揮中心將審視各地疫情狀況，再作出審慎評估。

蘇貞昌表示，是否維持三級警戒，指揮中心將審視各地疫情狀況，再作出審慎評估。（中央社）

台灣自5月19日起實施三級警戒，並兩度延長屆滿日期至6月28日。目前，三級警戒已維持逾一個月，全台各行各業受到衝擊。隨著昨日（21日）新增本土個案首次跌至雙位數，行政院日前召開內部會議，商討三級警戒放寬或再強化管制措施。

據悉，行政院正研究「微解封」 計劃，即便三級警戒不解除，只要營業場所符合一定防疫條件，包括是靜態場所、有足夠空間、毋須近距離接觸、以及可採流量及座位管控開放等，由主管單位及業者提出防疫計劃，經指揮中心同意後，可逐步解封營業。

目前，台灣的三級警戒已維持逾一個月。（中央社）

對此，蘇貞昌今日（22日）指示指揮中心在審視各地疫情狀況，以及綜合各縣市意見後，針對是否維持三級管制做審慎評估。蘇貞昌指，隨着疫情趨穩，針對足以確保做好防疫、戴好口罩、維持社交距離的活動，也請各該部會提出相關規劃，項目陳報疫情指揮中心予以有條件核准開放。

此外，蘇貞昌還呼籲民眾，雖然台灣疫情已有趨緩，但還不能鬆懈，也不鼓勵民眾恢復跨區活動。