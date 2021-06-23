台灣疫情｜新北港人醫生：呼吸機不敷使用　有人自備防護器具上班

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-23 18:00

台灣這一波新冠肺炎疫情持續逾一個月，其中重災區新北市為確診個案數最多的地區。當地一名港人醫生（化名「C」）接受香港01採訪，分享當地醫護人員面對的困境。 C表示，其任職的醫院出現護士辭職潮，同時也面對醫療器材不足等問題，更有醫生自備防護器具上班。雖然他認為台灣政府應對這一波疫情的表現合格，但也批評政府對疫情爆發準備不足，而且當地要求輕症病人留在家中自我觀察的做法是「半放棄」。

來自香港的C在台灣習醫，並已畢業一年，現為新北市一家大型醫院的輪訓內科醫生。C任職的醫院接收眾多新冠肺炎確診者，他指這一波疫情爆發以來，醫院即面對醫療器材不足、人手短缺等問題。

有藝人募集高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）捐給醫院：

醫生自購防護器具上班

近日台灣有藝人募集高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）及動力濾淨式呼吸防護具（PAPR），並捐給各大醫院，不少民眾關注醫療器材不足的問題。C表示，在其醫院的深切治療部，用於救助嚴重確診者的呼吸機不敷使用，醫生需評估病患的嚴重程度來分配呼吸機。此外，俗稱為「救命神器」的HFNC的數量也不夠病人使用。

C又指出，其醫院有少數醫生還會自備PAPR上班。據台媒指出，PAPR一個要價約2萬8千元新台幣（折合約近8千港元）。不過C表示，醫生配戴PAPR看症或者會讓病人感到恐慌，一整天都配戴的話也會很辛苦。

PAPR是醫護人員的重要防護裝備：

護士怕受感染爆辭職潮

C表示，這一波疫情爆發後，其醫院有不少護士辭職，主要原因可能是怕受感染，這導致留下來的護士的工作負擔加重。由於醫護人員需分流上班，他的工作量和負責照顧的病人增加了一倍以上，由此感到很大壓力。他雖然並不負責診治確診病人，但有時候他為病人診症後，病人才被通知需要接受隔離，工作過程中也有染疫風險。不過他自信做足防護措施，這段時間他並未感到太大焦慮。

C分析稱，台灣的醫療品質雖然很好，但是中央政府長期並未分配充足資金予醫院，醫院的人手及器材平時處於「剛剛好夠用」的水平，醫院一般不會添購額外器材來為特殊情況作準備，導致疫情突然爆發時出現以上的情況。

政府整體表現合格

對於台灣政府應對這一波疫情的表現，C認為其整體表現合格，政府在落實三級警戒措施（例如禁止堂食），以及記錄民眾出行的實名登記措施等方面都做得很充足；不過他也批評政府對疫情爆發準備不足，在疫情爆發後分配給醫院的津貼也仍然不夠。

此外，C又表示，由於醫院處理確診者的病床不足，當地要求輕症病人留在家中自我觀察的做法是「半放棄」，政府也無正面回應相關質疑。他認為政府應該把輕症病人也隔離處理。

至於早前台灣聲稱因為通報流程「塞車」，無法及時公布確診案例，故以「校正回歸」形式將病例回歸至原始日期，遭批評為隱瞞疫情。C則相信箇中原因是醫療部門人手及效率不足。他又指，如果政府有意隱瞞的話，根本不必公布「校正回歸」的數字。他認為這做法是想讓疫情數字更透明，可讓大家了解疫情的真實情況。