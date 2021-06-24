新冠肺炎｜廈門6輸入病例皆來自台灣　台官方稱4人曾在台確診

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-24 10:37

據福建廈門市衛健委網站通報，廈門市周一（21日）新增6宗新冠肺炎境外輸入確診病例，患者全部皆由台灣入境。消息一出隨即引起台灣境內關注，對此台中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥周三（23日）回應指，今次共有5女1男確診，其中4人曾在台確診，應處於「時陰時陽」階段，另外兩人則曾在台灣多次採檢陰性，其中1人的友人曾染疫。

是次確診者中，有3人是台灣人、2人是從台灣返回的福建人。據通報，3名台灣人及1名到台灣探親的福建人，本月16日搭乘立榮航空B7511抵達廈門，經核酸檢測於周日（20日）得知為陽性，另一名在台工作的福建人則在本月17日乘廈門航空MF882抵達，同在周日報告確診。

莊人祥回應指，其中4人曾在台確診，應處於「時陰時陽」階段。（中央流行疫情指揮中心）

據莊人祥介紹，上述確診者年齡介於30多歲到60多歲，其中4人曾在5月確診，應該為經過隔離治療出院的個案，應是在「時陰時陽」階段被檢出。另外兩人之前不曾確診，其中一人40多歲，5月時曾與友人一起採檢，但他友人確診，自己則陰性，其本月14日曾自費採檢陰性，兩日後赴大陸被檢驗出。至於另一名經營商店的大陸女子在今年3月入境台灣，其上月25日曾赴醫院採檢陰性，本月15日自費採檢亦為陰性，在台前後20天內兩次採檢結果皆為陰性。

事件引起台灣不少網民關注，更有人批評不停輸出確診個案。而在早前，針對持PCR陽性報告旅客為何能搭機飛廈門，台中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥曾表示有關旅客未正確填寫健康聲明，航空公司也未詳實檢查檢測報告。國台辦發言人馬曉光日前亦要求台灣有關方面正視相關問題，在維護兩岸民眾生命健康安全上不要造成防疫破口，切實負起責任。