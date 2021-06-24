蘋果停刊｜蔡英文表示遺憾：自由的台灣，會一直撐著香港的自由

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-24 17:30

今日（6月24日），《蘋果日報》出版最後一期實體報紙後停刊，結束26年歷史。 對此，台灣的蔡英文總統下午在Facebook發文表示遺憾，並稱「自由的台灣，會一直撐著香港的自由」。

蔡英文表示，「自由的台灣，會一直撐著香港的自由」。（Facebook@蔡英文）

蔡英文表示，很遺憾看見香港《蘋果日報》，在創辦人黎智英被拘、金流遭斷、高層接連被捕、記者人心惶惶的情況下，今日被迫停止營運，出版最後一刊。

蔡英文指，對九七後的香港人而言，《蘋果日報》不只是一份報紙，更是港人不畏強權、渴望民主、追求自由的灘頭堡。

蔡英文說，當媒體被迫忘卻「六四」，不再關注維園燭光，《蘋果日報》始終沒有忘記這一天。當媒體對被迫自我審查，對反送中示威噤聲，《蘋果日報》始終跟爭取民主自由的港人同一陣線。當媒體被迫屈從北京安定發展的主旋律，《蘋果日報》堅守不屈，為港人的心聲道出不平。

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蔡英文稱，也許有人認為，這是壓垮香港自由民主的最後一根稻草，「但我想告訴暗自竊喜的威權主義者，自由民主就像一棵樹，也許可以將它攔腰砍斷，但種子早已遍灑在土地的每個角落，總有幾顆種子，會生長成另一棵大樹。」

蔡英文最後指，熱愛自由的人們應該相互扶持，這是在疫情當中，台灣從國際社會中感受到的溫暖。此時此刻，國際社會也正站在港人這邊，憂慮香港自由民主的倒退。「我想再一次告訴香港人：自由的台灣，會一直撐著香港的自由。也盼望，港人深埋心底對自由民主的企盼，有朝一日，能讓東方之珠再次璀璨。」