倫常慘劇｜86歲祖母失智兼行動不便　台男割喉弒親：想幫奶奶解脫

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-25 13:30

台灣新竹縣芎林鄉今天驚傳孫子將祖母慘忍殺害的弒親命案，凶嫌葉姓男子自行報案稱將長期失智、行動不便的阿婆殺害，警方獲報立刻趕赴現場，發現阿婆已臥床斷氣，葉嫌向員警坦承犯案，並表示是為了幫阿婆解脫，目前警方已在現場調查，新竹地檢署也將展開偵辦。

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行凶後葉嫌還拿起電話自行報案，橫山警分局接到報案電話大為震驚，立即派員趕赴現場，但秀湖派出所員警抵達時已來不及，葉姓阿婆已經斃命在床上，葉嫌則是顫抖地向員警坦承犯案，似乎也對自己竟朝親人痛下毒手感到害怕。

根據附近鄰里所表示，葉男一家生活並不好過，父親很早就因酗酒導致肝硬化過世，離異的母親也沒有與他們同住，但聽聞還是多少會拿錢給祖孫3人經濟支援，前幾年還會看到老婦人撿破銅爛鐵、資源回收變賣，但鄰里對於31歲的葉姓男子倒沒有壞印象，只是比較少與周遭鄰居來往。

橫山警分局已經凶嫌帶回調查，但事發現場據處理人員描述血跡斑斑，還需要進一步釐清凶嫌行凶過程及手法；竹縣警方僅表示，凶嫌自稱身心俱疲過得很痛苦，「才會忍痛下手，想幫奶奶解脫」，但因手法慘忍，所以警方還需深入調查，並表示全案將移請新竹地檢署偵辦。

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