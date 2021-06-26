新冠肺炎｜福建6月以來錄得29宗台灣輸入個案　廈門報告最多

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-26 12:40

據廈門衛健委通報，該市昨日（25日）新增4宗台灣輸入病例，4人入境後即被集中隔離，診斷為確診病例後由市定點醫院隔離治療，與患者同航班的旅客也均已落實隔離醫學觀察措施。

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台灣的新冠肺炎疫情持續，鄰近的福建近期不斷發現從台灣輸入的確診病例。梳理福建衛健委公布的資訊發現，自6月以來，當地已錄得29宗台灣輸入個案，當中包括24宗確診病例，5宗無症狀感染者。福建廈門是兩岸航線的其中一個航點，因此又以廈門市報告輸入病例最多，佔26宗，剩下的分布在漳州和泉州。

據此前報道，廈門本周一（21日）新增6宗台灣輸入個案，有3人是台灣人、2人是從台灣返回的福建人。台灣的中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥周三（23日）回應指， 上述6名患者有4人曾在台確診，應處於「時陰時陽」階段，另外2人則曾在台灣多次採檢陰性，其中1人的友人曾染疫。

國台辦發言人馬曉光表示，台人赴陸接種疫苗仍須隔離，不能在機場直接接種。（中央社）

事件引起台灣不少網民關注，更有人批評不停輸出確診個案。而在早前，針對持核酸檢測陽性報告旅客為何能搭機飛廈門，指揮中心副指揮官陳宗彥曾表示有關旅客未正確填寫健康聲明，航空公司也未詳實檢查檢測報告。

國台辦發言人馬曉光日前亦要求台灣有關方面正視相關問題，在維護兩岸民眾生命健康安全上不要造成防疫破口，切實負起責任。