台灣疫情｜首見Delta變種病毒本土病例　屏東群聚證實已6人受感染

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-26 15:28

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，變種病毒更是來勢洶洶，屏東一對自秘魯返台的祖孫日前經基因定序後，確認感染了最早在印度發現的Delta變異株。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周六（26日）再表示，屏東Delta變異株群聚及其相關感染事件，目前已累計12宗確診病例，其中6宗經基因定序後均確認為Delta變異株。

指揮中心指，該群聚事件的指標個案為當地一名白牌司機，經疫調及接觸者採檢後，發現一名工作接觸者確診，該人士的兩名家人亦同時確診，當中一人又曾於本月11日、14日與上述秘魯輸入的其中一患者有短暫接觸。前述患者皆確認染上Delta變異株，至於其餘個案均為家庭或活動之接觸者採檢後確診。

為免感染擴大，指揮中心採取了一系列應變措施。首先是精準疫調，並擴大匡列接觸者及採檢，同時安排防疫旅館予接觸者落實隔離，並在居隔期滿前採檢。截至周五（25日），上述白牌司機涉及的群聚案已匡列136名相關接觸者，共居家隔離99人，自主健康管理匡列32人，自我健康監測5人，其中已採檢124人，PCR檢驗陽性9人、陰性115人。然後，當局要求周四（24日）起於當地設置社區篩檢站，並呼籲足跡重疊的民眾篩檢，截至周五PCR篩檢共419人，皆為陰性。而確診個案所涉社區足跡點已完成公共場所消毒。

此外，當局要求醫療院所加強通報及感染管制措施，並請醫生協助出現疑似症狀的民眾轉介採檢院所通報及採檢；透過廣播系統呼籲民眾落實疫情三級警戒規範，外出及工作期間全程戴口罩，嚴查避免群聚，超市、超商、餐飲業、傳統市場等場所關閉3天；給予確診者妥善臨床照護處置，一旦符合單株抗體、瑞德西韋使用條件則立即使用，若有重症前兆則迅速處置及治療。