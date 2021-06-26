台灣疫情｜雲林母打疫苗後餵母乳　女嬰嘴角冒血亡　死因初判出爐

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-26 13:15

台灣雲林一名蘇姓母親周一（21日）接種AZ疫苗，其後返家餵哺母乳給2月大的女兒，未料翌日凌晨再次哺乳時，女兒口腔冒血，離奇猝死。事件出現新進展，雲林地檢署周五（25日）解剖時，發現女嬰有呼吸道感染情形，初步認定死因與疫苗無關。

據早前報道，現年34歲的蘇女是殯葬所人員，由虎尾鎮公所安排於周一下午4時接種AZ疫苗。當晚9時多她擠母乳，並於11時裝進瓶子餵給女兒。翌日凌晨2時多，她準備再次餵奶，卻在上前查看女兒時，發現女兒完全沒聲響、無掙扎，床鋪被辱沒有移動痕跡。女兒的嘴角出現染血奶泡，衣領也有溢奶夾雜的血漬。女兒當時已無生命跡象，通報送醫經搶救後宣告不治。

蘇女坦言，在施打疫苗前有再三提出仍在哺乳中是否會有影響、施打後可否繼續哺乳等疑問，但醫護人員表明沒關係，故才會放心接種。

女兒猝死前一天，蘇女曾經接種AZ疫苗。（ETtoday新聞雲）

事件經過幾日後出現新進展，雲林地檢署主任檢察官江金星表示，女嬰的死因初步研判是溢奶窒息，但家屬有異議，故周五下午解剖確認，結果發現女嬰有呼吸道感染、肺炎情況，惟新冠肺炎快篩為陰性。他指，女嬰死因初步判定與母體打疫苗無關，法醫亦已採集檢體送驗，確切死因尚須待解剖鑑定報告。

不過女嬰外公表示事情巧合，故合理懷疑與疫苗有關，加上女嬰死前一天並無感冒，解剖後卻發現有肺炎，希望當局能調查清楚，避免再有類似案件。