疫下生活｜台灣彰化網紅烹製BBQ野生綠鬣蜥　網民評價兩極

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-27 12:25

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，不少民眾也想方設法尋找生活樂趣。台灣彰化縣以彈弓移除「外來入侵種」綠鬣蜥而聞名的網紅吳小珍一家人，為慶祝小兒子14歲生日，日前移除一隻約1米長的綠鬣蜥，由於小朋友想吃「窯燒綠鬣蜥」，家人就用披薩窯烘烤出一條焦黃酥脆的「脫皮綠鬣蜥」。 畫面被發布在網上後，立即引發網民分享和議論，有人覺得「窯燒恐龍」很有創意就像鱷魚肉，但也有人覺得「好噁心」、「好殘忍」。

據《自由時報》報道，吳小珍一家經常利用假日到綠鬣蜥聚集的棲地移除牠們，去年12月，一天之內全家4口共射下41隻而聲名大噪。吳家移除的綠鬣蜥大都火化或掩埋，這次是首度在影片中端出「綠鬣蜥」料理，畫面中出現一隻外皮被脫得光溜溜的綠鬣蜥。

吳家大兒子煞有其事地介紹這道料理，只見他把「龍肉」浸泡在醬汁，而為了讓醬汁更入味，還用手幫它按摩。吳爸爸強調，綠鬣蜥是中南美洲普遍的食用肉，外人覺得它會有寄生蟲，但他們已將內臟清理乾淨，再加上高溫火烤，就沒有生菌的疑慮。

經過長時的浸泡，整尾綠鬣蜥放進披薩窯內，經高溫窯體的悶烤後，一隻外表焦黃酥脆的綠鬣蜥有如烤鴨般的金黃。

彰化網紅防疫期間吃大餐，BBQ綠鬣蜥端上桌。（自由時報）

外表凶惡、生猛的綠鬣蜥，經過處理，成為桌上珍饈，呈現出這項食材的違和感，影片一經PO出後立即引發網民討論，惟評價兩極，有人認為就像鱷魚肉，沒什麼大不了，不少網友覺得小弟弟很勇敢，「鄉下人的生活就是這麼樸實無華」，但也有人認為「好噁心」、「太高調」、「太殘忍」。