台灣疫情｜網傳接種mRNA疫苗恐成轉基因生物體　指揮中心辟謠

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-27 15:24

台灣疫情仍然持續，多批阿斯利康（AZ）及莫德納（Moderna）疫苗6月起陸續抵台，不少合資格的民眾都登記接種疫苗。 台灣近日傳出mRNA疫苗會令接種者變成轉基因生物體，中央流行疫情指揮中心今天（27日）澄清，疫苗中的mRNA並不會進入細胞核，不會以任何方式改變人體的DNA，或與DNA產生交互作用。

（Facebook@疾病管制署 - 1922防疫達人）

指揮中心表示，台灣目前已核准緊急使用授權的新冠疫苗分為兩大類，其中mRNA疫苗的作用原理是將含有一段可轉譯成SARS-CoV-2病毒棘蛋白的mRNA注射至體內，接種後會在人體細胞質內製造出SARS-CoV-2病毒棘蛋白，作為疫苗抗原，進而誘發人體產生免疫反應。

指揮中心重申，台灣核准專案輸入的mRNA疫苗，例如莫德納疫苗，是經過衛生福利部食品藥物管理署審查廠商所提供的疫苗品質管制資料、非臨床藥毒理試驗及人體臨床試驗報告，確認疫苗的品質、安全及療效後，始予以核准。

指揮中心提醒，新冠疫苗與其他藥物一樣，或多或少都具有一些副作用，民眾接種前應主動提供自己的身體狀況，包括是否對特定藥品過敏、慢性病或正在服用的藥物；女性則需告知是否或可能懷孕、準備懷孕或正在哺乳母乳等，供醫生審慎評估其臨床效益及風險。