Delta變種病毒傳染力極強　台專家指口罩這樣戴可接近N95效果

台灣新聞
撰文：
最後更新日期：

陳時中周六（26日）宣布，屏東本土病例確定感染印度Delta變種病毒，目前已有6人感染此病毒。為防範傳染力更強的變種病毒，前國健署長、台大流行病學博士邱淑媞呼籲，民眾可以在醫用口罩外面再戴上一層布口罩：「如此一來就能達到接近N95口罩的效果！」

ETtoday曾經報道「Delta病毒攻破台灣！網曝『恐怖1數據』狂喊：拜託屏東4級封城」，內文指出，印度變種病毒Delta r0值6-8，英國變種病毒Alpha r0值4-5，印度變種病毒的傳染力幾乎是英國的兩倍，「不是開玩笑的，拜託屏東趕緊4級！」。

針對Delta病毒驚人傳染力，民眾該如何防範？邱淑媞日前就在臉書發文指出，專家學者發現，從英國變種病毒出現後就發生一些超級傳播事件，都被認為和空氣傳播有關，而且變種病毒濃度很高，空氣傳播的可能性越來越高。

邱淑媞表示，醫用口罩面對空氣傳播時的罩門，就是與臉沒有充分貼合，導致空氣仍會未經過濾的直接吸入。她建議，醫用口罩外面加戴布口罩，可以增進醫用口罩與面部的密合，如此防護效果較佳：「這樣戴口罩就能接近N95的效果！」

【相關圖輯】Delta變種病毒肆虐全球　一文看清L452R、E484K變異殺傷力（點擊放大瀏覽）▼▼▼

【延伸閱讀】台孫哭訴自私精害死阿嬤　隱瞞行蹤仲要除口罩講電話　累全車確診（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+10
+10
+10

【延伸閱讀】台大叔拒戴口罩仲用螺絲批追襲警察　正義男上前「撞飛」助逮捕（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+23
+23
+23
接種疫苗後打噴嚏可能是染疫徵兆　台醫生：如出現這情況快去檢測
台灣疫情｜口罩防護力唔夠　台男指大眾忽略一樣嘢：沒人知道嗎？
台灣疫情｜高雄女子不肯戴口罩遭移送　街頭控訴「警察要強姦我」
AZ疫苗致死個案比官方數字高？台女爆慘痛真相：相信很多人也一樣
BBC數據分析新冠疫苗全球使用率　復必泰揮低科興疫苗仍屈居第二
台灣部分佛教徒瘋傳印度再爆疫情「真正原因」　新抱聽到黑人問號
台灣疫情｜鼻酸！八旬母預約接種疫苗　以防萬一親筆信交代身後事
新冠疫苗︱巴基斯坦出狠招谷針　切斷手機訊號和停發公務員薪金
台灣疫情｜Delta變種病毒恐已蔓延　專家急建議政府做「這件事」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。