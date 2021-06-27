Delta變種病毒傳染力極強　台專家指口罩這樣戴可接近N95效果

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-27 11:05

陳時中周六（26日）宣布，屏東本土病例確定感染印度Delta變種病毒，目前已有6人感染此病毒。為防範傳染力更強的變種病毒，前國健署長、台大流行病學博士邱淑媞呼籲，民眾可以在醫用口罩外面再戴上一層布口罩：「如此一來就能達到接近N95口罩的效果！」

ETtoday曾經報道「Delta病毒攻破台灣！網曝『恐怖1數據』狂喊：拜託屏東4級封城」，內文指出，印度變種病毒Delta r0值6-8，英國變種病毒Alpha r0值4-5，印度變種病毒的傳染力幾乎是英國的兩倍，「不是開玩笑的，拜託屏東趕緊4級！」。

針對Delta病毒驚人傳染力，民眾該如何防範？邱淑媞日前就在臉書發文指出，專家學者發現，從英國變種病毒出現後就發生一些超級傳播事件，都被認為和空氣傳播有關，而且變種病毒濃度很高，空氣傳播的可能性越來越高。

邱淑媞表示，醫用口罩面對空氣傳播時的罩門，就是與臉沒有充分貼合，導致空氣仍會未經過濾的直接吸入。她建議，醫用口罩外面加戴布口罩，可以增進醫用口罩與面部的密合，如此防護效果較佳：「這樣戴口罩就能接近N95的效果！」

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