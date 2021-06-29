台灣疫情｜國民黨前主席洪秀柱赴陸出席活動　將當地接種新冠疫苗

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-06-29 10:00

國民黨前主席洪秀柱周一（28日）於社交平台上發文透露，她目前正在大陸檢疫隔離中，為7月的第四屆「海峽兩岸青年發展論壇」作準備，又提到也會藉此機會在大陸接種新冠疫苗。

洪秀柱説，2020年開始，疫情使得本就冰凍的兩岸關係變得更加緊張，但愈是如此，愈更要加強民間交流、增進兩岸的相互理解，「免得在有心人士的操弄下，激化兩岸對立、使得台灣更陷險境」。洪秀柱提到， 2020年來到杭州參加第三屆青年發展論壇時，就已深刻感受到大陸防疫措施的嚴謹。近來新冠變種病毒肆虐，大陸除了嚴格落實入境檢疫、入境普篩之外，入住防疫旅館的旅客，每三天就要做一次篩檢，可見防疫力度又加強了許多。

國民黨前主席洪秀柱6月28日表示，疫情使得本就冰凍的兩岸關係變得更加緊張，但越是如此越要強化，以免有心人士操作激化兩岸對立，她也會趁此機會在大陸接種疫苗。（吳逸驊／多維新聞）

洪秀柱表示，當天已經是她入境檢疫隔離的第五天，這幾天除了吃喝追劇、放鬆休息之外，也持續不斷的關心台灣新聞。洪秀柱稱，自從台灣疫情爆發之後，已率先表達願意向大陸爭取疫苗，也獲大陸當局表示願捐助醫療設備及疫苗。洪秀柱稱稱，非常感謝包括大陸及世界各國在內，所有願意對台灣伸出援手的善意與關懷。

洪秀柱在最後提到，有些朋友關心她會不會在大陸接種疫苗，她表明會藉此機會在大陸接種通過世界衞生組織（WHO）認證的疫苗，對大陸的疫苗品質也有信心。