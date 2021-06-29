屏東爆Delta疫情當造芒果遭退訂　一箱由700元新台幣大跌至400元

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-29 11:38

台灣屏東縣枋山鄉發生群聚感染，多人皆證實感染Delta變種病毒。由於當地正值芒果量產季，有農民反映，枋山芒果連帶被污名化，被退訂及拒買。 台媒《TVBS》28日報道指，屏東當地的芒果以前一箱可以賣到700元新台幣（折合約195港幣），現在降價至400元新台幣（折合約111港幣）。

報道指，當地主要種芒果的農民大約有6600人。有農民表示：「那現在已經被打到4、500元（新台幣）了，那一般現在就是這個價錢啊，因為人家訂單也不收了不買了，因為怕這個疫情被感染到。」

報道又指，原本過去一箱15至18顆芒果，能夠賣到約700元新台幣（折合約195港幣）上下，但今年夏天硬生生砍掉快一半，價格落在400元左右新台幣（折合約111港幣）。屏東芒果正值當造，枋山、枋寮以及獅子鄉都產愛文芒果，尤其枋山還是全台第二大產地，過去能供應約25萬箱以上。

台灣農委會27日發布新聞稿稱，有台灣專家表示，目前全球並未有因蔬果及包裝而染疫的案例發生，消費者可以放心採購，只要民眾注意食用前的清洗，台灣芒果既美味又營養。

針對當地農產品被污名化，旅居屏東的作家龍應台表示她也看不下去，她認為平常枋山人在生活資源相對薄弱的情況下，生活已經很辛苦，如今卻在芒果收成時，出現退貨潮，一年的血汗恐怕就要付諸流水，龍應台在Facebook發文說，「現在怎麼能退訂呢？反而應該加碼、加倍網購枋山芒果，紙箱到了可以用酒精噴一噴，芒果皮可以用清水洗一洗」。