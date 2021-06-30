美台TIFA對話事隔五年再登場　蔡英文：冀簡化疫苗等醫療物資進口

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-06-30 20:30

蔡英文當地時間6月29日臨時於Facebook宣佈將召開線上談話，她開頭提到台灣疫情，聲稱台灣近日確診人數看來，疫情有下降趨勢，不過因為致死力強：傳染力高的變種病毒「Delta」侵入屏東枋山，不可以大意，已經加強邊境管理，也會跟各縣市政府持續合作。

蔡英文6月29日臨時於臉書（facebook）宣佈將召開線上談話。蔡英文説，美台TIFA對話將觸及疫苗進出口程序簡化，有助於台灣防疫。 （台灣總統府供圖）

蔡英文並説，屏東、台北市、新北市的部分，也正密切合作，希望能透過篩檢、疫調、匡列、隔離和疫苗施打，多管齊下，讓確診人數持續下降。她拜託大家也務必要配合台灣中央流行疫情指揮中心的指引，一起努力讓台灣早日走出疫情陰霾。

針對第11屆美台貿易暨投資協定（TIFA）對話將於6月30日召開，蔡英文指出，在睽違五年後召開會談，這是台灣對外貿易重要的一大步。過去幾年來，台灣全力推動經濟結構轉型，展現解決困難貿易問題、走向世界的決心，台美雙方都認為，現在就是TIFA向前邁進的時刻。

蔡英文強調，TIFA是台美經貿機制化對話與協商的平台，有了這個平台的啓動，才能系統性的進行經貿對話，以及處理雙邊的經貿議題，對於未來台美經貿關係的深化，有高度重要性。台美在TIFA當中，討論的任何實質議題，都是在為建構更堅實的台美經貿夥伴關係奠定基礎。

蔡英文聲稱，「在TIFA會談中，我們會將台美雙邊貿易的議題，做一個總整理。把過去累積的議題、以及當前因應國際新局勢的貿易議題，逐一拿出來討論，共同建構起台美雙方處理相關議題的架構、原則和程序；讓雙邊的貿易議題，以及台美共同面對的全球議題的討論，能夠有結構、有節奏地推進。」

她表示，6月30日將展開的TIFA會談，台美有一項重要議程，是簡化疫苗等醫療物資的進出口程序。這些實質合作對台灣現階段的疫情控制，將會帶來重要的助力，她已經請談判團隊務必全力以赴。

蔡英文進一步説，這幾年，印太地區的和平繁榮發展，是區域內所有國家共同的目標。台灣的疫情得到控制，經濟波動減少，就能夠為印太地區的和平繁榮多一分貢獻。啓動TIFA這個對話平台，跟可信賴的夥伴共同面對及解決問題，並且推動雙邊、區域及全球的貿易進程，無疑是重要的一步。她要請台人給台灣努力不懈的外交、經貿團隊，最大的鼓勵和支持。