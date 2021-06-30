壹傳媒出售台灣蘋果新聞網　買家之一為台本土醫美集團

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-30 21:17

壹傳媒昨日（29日）宣布，已與潛在買家協商出售擁有台灣《蘋果新聞網》（下稱台蘋）媒體業務的公司Amazing Sino International Limited。 台媒《CTWANT》報道，潛在買家為台灣本土醫美集團「愛爾麗」。愛爾麗創辦人常如山今日（30日）證實消息。

常如山證實正與另一集團競爭購買台灣《蘋果新聞網》業務。（ETtoday）

報道指，常如山向傳媒證實消息，表示「收購台蘋初衷是想做一個實事求是的優質新聞媒體，創造新的媒體環境和思維」。他指出，台蘋大多內容都富有價值，認為若未來報道能避開八卦和敏感政治，是可以經營賺錢，並承諾若取得經營權，會像「尊重醫療本質」一樣尊重新聞專業。

另據《財訊》報道，常如山指7月9日完成交易是錯誤的訊息，因為還沒有做鑑價，且要等港蘋切割台蘋的公告後才可進行，並證實正與台灣以建築營造業為核心的寶佳集團競爭中。

壹傳媒集團正與「潛在買方」商討出售台灣媒體業務。（網頁截圖）

現年51歲的常如山是愛爾麗集團創辦人，曾從事賣淨水器、香水、化妝品、保養品等業務，期間頂手一間香水化妝品連鎖專賣店，至2000年以愛爾麗之名開設水療館。2002年，常如山開設第一間愛爾麗醫美診所，至2020年已擁有包括26間醫美診所、牙醫診所、月子中心、健檢中心、實驗室和醫療儀器公司等，共76間直營據點。

然而，愛爾麗多次遭台衛生局檢舉「誇大醫療效能或類似聳動用語方式為宣傳」，依違反《醫療法》判罰。2014年，愛爾麗更遭台南地檢署查獲涉嫌逃漏稅2300萬元，販售非法進口的玻尿酸，並長期向集團醫師提供台灣禁用的「降解酶」針，最終常如山遭判有囚2年、緩刑5年。