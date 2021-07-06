日副揆籲美日「防衛台灣」　台學者：阻解放軍核潛艦攻擊美國本土

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-07-06 19:30

日本副相麻生太郎7月5日表示，中國如果侵犯、攻擊台灣，日本依「安全保障相關法規」（應指日本《安保法》），有可能行使受限的集體自衛權。他強調，台灣發生大問題，很可能與日本「存亡危機事態」有關，因此美國、日本一定要一同防衛台灣。

日本副相麻生太郎7月5日表示，中國如果武力犯台，日本依「安全保障相關法規」，有可能行使受限的集體自衛權，美日一起協防台灣。（Getty）

對此，台媒中央社引用台灣國防部智庫「國防安全研究院」助理研究員舒孝煌的說法，認為美國對華政策在美國總統拜登（Joe Biden）上任後，相較前美國總統特朗普（Donald Trump ），對中國的政策更加細緻、多樣化，除軍事之外，也持續以外交、經濟等多重手段應對中國。日本關注台海安全，原因在於從南海到台灣海峽或台灣東部海域一路往上，對日本來說是經濟及能源的海上命脈，更是重要的經貿交通線，若台灣遭攻陷，日本的海上能源交通線將被截斷，影響巨大。

舒孝煌指出，台海的穩定對於日本西南區域的防禦也相當重要，若位處第一島鏈關鍵位置的台灣遭突破，日本將面臨中國難以預料的軍事手段，美國也基於美日安保條約，希望日本的態度更加明確。他認為，日本的戰略已從過去的模糊日益清晰。

中央社同時引用國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲的說法。蘇紫雲認為，中國軍力已到達臨界點，擁有發動區域戰爭的能力，日本身處第一島鏈的位置，對於中國威脅更有體悟，從麻生太郎此次發言，證明日本已從戰略模糊走向建設性的戰略清晰。

蘇紫雲認為，台灣若成第一島鏈破口，屆時中共戰略核潛艦從台灣蘇澳港往東航行，就能對美國本土直接發動攻擊。（吳逸驊／多維新聞）

蘇紫雲分析，台灣對日本來說相當重要的原因，他稱，除了台灣體現的是民主價值外，對日本來說更位處海上生命線的關鍵地帶，日本多數的能源及經貿往來都必須從南海一路往上經過台灣抵達日本，若台灣遭中國控制，生命線將被截斷。至於對美國來說，台灣若成第一島鏈破口，影響全球戰略平衡，屆時大陸的戰略核潛艦從台灣蘇澳港往東航行，就能對美國本土直接發動攻擊。