台灣看中共百年・九｜台人情緒複雜而糾結　越年輕越反感

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-07-05 21:00

曾幾何時，台灣經濟奇蹟享譽全球，面對地大物博的中國大陸，依舊自信昂揚。然今兩岸經濟差距不斷拉大，大陸多省經濟已超越台灣；政治方面，台灣陷入政黨惡鬥，大陸治理能力受矚目。時值中共建黨百年之際，多維新聞訪問老中青世代多位台人，試圖瞭解台灣不同世代如何看待中共？面對中共建黨百年對台灣的影響，又有何認知？

獨裁武統不人道 反感是青年第一印象

多維新聞此次訪問了近十位20歲至35歲區間的台灣青年，政治光譜從淺藍到深綠都有，大多數都有短期赴陸旅遊、出差的經驗。認識中共的管道則大多通過社羣、網路與電視，少數是書籍與政府政黨宣傳品。

由於近年蔡英文政府修正「國安五法」、通過《反滲透法》等，以強化對「中共滲透」的防護，更大力「聲援」香港反修例事件，強調「今日香港，明日台灣」。讓台灣青年對中共的恐懼與憤怒，化做一張張選票，最終成就蔡英文817萬高票連任的勝果。至今對中共的反感情緒依舊縈繞在台灣社會。

所以談到對於中共的印象，大多數受訪青年回應其實都是「獨裁極權」、「言論控管」、「隨時想統一台灣」等，認為中共治下沒有新聞言論自由，對媒體、網路內容審核嚴格。更有深綠青年痛批，「這個政府不人道」、「用極端政策對待新疆人民」。

台灣政論節目娛樂化，諸如大陸人吃不起茶葉蛋、榨菜等説法層出不窮，許多青年在笑話的背後，其實是一種對大陸發展的掩耳盜鈴。（多維新聞）

排除統獨 治理能力仍受台青關注

然而，雖時台灣政論節目常有「台灣人認為大陸人吃不起茶葉蛋、榨菜」等調侃，但排除兩岸統獨問題，受訪的台灣青年們大多對中共的治理能力正面看待，有人説，「能管好13億人還是蠻強的」，認為大陸經濟強、防疫雷厲風行，相對成功。

不過，也有青年認為經濟強是人口、制度紅利造成，目前仍有權利、貧富、城市發展不均的問題。

有青年直言，中共治理能力有其優勢，有長期規劃、決策快、行政效率高、建設快等優點。「例如2020年疫情爆發初期，能在短時間調集人力物力建立火神山醫院；近日廣東因印度變種病毒入侵，快速進行大規模分區定期普篩，斬斷感染源，似乎有收到不錯效果」；有青年更認為，中共是「具有調整能力的新威權政體、重視自身歷史的政權」。

務實的中生代 看重「解決問題」的能力

相較於青年一代，有較深閲歷的中生代對中共的看法就相對務實。此次訪問了35歲至50歲區間的台灣中生代，皆短期去過大陸。瞭解中共的管道也多通過網路新聞、電視、書籍。

在以西方為首的輿論宣傳下，大多數台灣青年已留下中共不人道對待新疆人民的印象。圖為台灣網路流傳「烤肉式用刑 中國凌虐新疆人手法曝光」事件，後被證實是「角色扮演」（cosplay）活動。（台灣事實查核中心供圖）

從事農業的A女士表示，自己對中共的印象就是「共產主義」、「平均財富」，其實印象一開始沒有好壞。但香港「雨傘運動」時，確實有受到媒體鼓動，對中共印象不佳，現在冷靜回頭看，發現當時那些抗爭的香港學生都不見了，所以才會覺得中共並沒有想象中可惡。

她也認為，迫害人權自由的問題，不論運行哪一種主義都會發生。不認為專制治理不好，也不認為民眾需要知道政府施政所有訊息，關注的重點是要能夠「解決問題」就好。

好幾位也都表示，對中共的印象就是「不自由」，不管是四處武警、城管攜着棍棒行走，或搭乘公共交通前需要安檢。但教師B女士覺得，大陸的治理手段有其歷史發展的必要性。可是大陸政府與地方執行政策上有落差，許多治理要落實，往往很難如人所願。

另一位C先生表示，中共的威權政體仍有優點，以國家強制手段防堵疫情，不致擴散。再加上大陸經濟發展有目共睹，所以若從治理能力來看，正面評價大於負面。

走過反共教育的老一輩 中共有能力、不容易

另一方面，接受不同教育成長的50歲以上世代，對中共更有所反思。一位僅短期去過大陸的70歲台人F先生指出，自己上小學時，校舍旁還有駐台美軍，中學受的教育就是反共教育，因為是敵人所以更要了解。但許多朋友去海外留學後才發現，跟自己所學的情況大有不同，自己雖然沒有留學，但在台灣也有看到一些禁書，對中共的瞭解就不只反共教育那一套，會有一些反省。

即便台灣青年對大陸政治充滿反感，但對於大陸經濟、航太、公衞等成績，依舊有正面印象。圖為近年將完工的中國太空站「天宮」。（央視新聞視頻截圖）

他對中共的印象是「非常不容易」，他説，「100年其實並不長，走過多少悲慘經歷來到今天」，「能將一盤散沙團結組織起來，這多難呀」。「英國一萬多人就能打進北京城，四萬萬中國人幹什麼吃的！」

另一位因生意長跑大陸的58歲台人E先生則表示，覺得大陸不錯的地方應該在政治，中共會有明確長遠目標，並且整體投入執行，即便一黨專制下藏污納垢的官員也不少，但會給人民願景，也能實現。反觀台灣政治沒有願景，經濟也沒有目標，整天吵吵鬧鬧。

「他國」事務 台人對中共建黨百年無感

至於問到「中共建黨百年對於台灣的影響有何認知」，大多數受訪者都説不清楚、沒感覺，認為沒影響。少數青年則認為中共對台灣的各種恫嚇將升級，對統一台灣會有更進一步的期待與動作。

中生代的D先生認為，一是現在台灣疫情仍水深火熱，二是台人認為中共百年是「他國」的慶祝活動；年長的F先生則認為，「對台灣沒影響」的原因是，對中共而言，台灣問題還排在美國、內政之後，反正台灣島也搬不走。

兩蔣時代的反共背後仍有中國情懷，而今蔡英文政府的反共背後，只剩説不出口的台獨。（多維新聞）

治理能力是中共展現吸引力的根本

平心而論，雖然樣本數不是很多，但仍可側面映照出台灣不同世代對於中國大陸、中共的態度印象落差很大。這其中一大原因是台灣本土教育改革，中國意識的淡化；另一部分則是執政者在國際局勢變化與內部政治利益的考慮之下，選擇增強台灣民眾對於中共的反感。

不過，即便台灣青年對中共的反感可能持續很多年，但他們依舊能認知到中共治理能力是有其優勢的。而經驗、閲歷的累積，也會使人逐步走上務實的道路，台灣中生代面對社會現實，會更注重政府能否替人民解決問題，帶來更好的生活，更能反思過往的熱血是否被利用。這或許是中國大陸可以持續努力的地方。