AIT迎來首名女性處長　美國國務院亞太副助卿孫曉雅履新

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-07-07 12:49

美國在台協會（AIT）周三（6日）晚間宣布，美國國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）將於2021年夏季，接替酈英傑（William Brent Christensen）擔任AIT處長，是AIT首名女性處長。

孫曉雅曾經在2019年訪問台灣主持台美首屆「太平洋對話」，期間有與總統蔡英文會面。（台灣總統府）

AIT介紹，孫曉雅為美國資深外交官，外交資歷超過30年。她於2019年5月起加入美國國務院東亞暨太平洋事務局，擔任澳洲、新西蘭及太平洋島國事務副助卿及亞太經濟合作會議 (APEC) 美國資深官員。在此之前，她曾於能源局擔任能源外交副助卿。2017至2018年，孫曉雅於經濟暨商業局擔任反金融威脅及制裁部門代理副助卿。

AIT表示，孫曉雅曾先後派駐於AIT台北辦事處及美國駐都柏林大使館領事組，並於1999至2001年於美國駐土耳其安卡拉大使館擔任貿易官，2006至2009年於美國駐土耳其伊斯坦堡領事館擔任副首席官員，她也曾擔任美國駐牙買加京斯敦大使館毒品事務組組長，以及美國駐北京大使館經濟參贊。

孫曉雅也曾於東亞暨太平洋事務局擔任助理、緬甸暨老撾科官員、應變中心資深觀察官，以及能源局中東暨亞洲辦公室主任。她來自佛羅里達州坦帕市，畢業於喬治城大學外交學院，並精通中文及土耳其語。

外交部發新聞稿指竭誠歡迎孫曉雅擔任AIT處長。（Twitter）

台灣外交部也於同一時間發出新聞稿，稱對這項人事安排表示「竭誠歡迎」。外交部指出，孫曉雅對台灣鞏固太平洋邦交及參與APEC等議題與台灣互動密切，2019年9月所羅門群島與基里巴斯接連與台斷交後，孫曉雅隨即於10月初來台召開首屆「太平洋對話」，並出席第四屆「玉山論壇」發表專題演講。

另外，2020年6月，孫曉雅曾和時任台灣外交部次長徐斯儉共同主持「太平洋防疫援助線上對話」，2021年6月與台灣外交部次長田中光共同出席美國智庫「傳統基金會」舉辦的「美台在太平洋島國夥伴關係」線上公開座談會，就雙方加強在太平洋的合作進行對話。

外交部強調，孫曉雅對台美關係議題深入了解，也是台灣長期友人，台灣政府期盼孫曉雅帶領出任AIT台北辦事處團隊與台方繼續密切合作，在酈英傑等歷任處長奠定的堅實基礎上，近一步強化台美友好夥伴關係。