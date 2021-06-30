台美TIFA｜復談首日態度積極　同意召開工作組會議打擊強迫勞動

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-30 17:44

第11屆「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）周三（30日）以視訊方式舉行，美國貿易代表署（USTR）事後發出新聞稿表示，美方官員在會上強調美台貿易與投資關係的重要性，雙方歡迎恢復高層貿易接觸，深化美台貿易和投資關係、打擊全球供應鏈中的強迫勞動，並同意在TIFA下成立一個新的勞工工作組。 台灣方面則稱台美達成共識，美方將確保供應鏈，以及確認台灣與美國私人部門合作的重要性，雙方擴大半導體、疫苗生產代工、電動車等合作。

會議由台灣行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮、USTR助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）共同主持，會議重點是加強美國與台灣之間的長期貿易和投資關係。其他美方參與者包括美國在台協會（AIT）、美國農業部、商務部、衞生及公共服務部、勞工部、州政府與財政部。

《中央社》報道，台美雙方針對供應鏈、數位貿易、貿易便捷化、勞工、環保等議題展開對話，歷時8小時。台灣總談判代表鄧振中在會後記者會上稱，會議共有兩大主軸，一是如何深化雙邊關係，二是協助疫後復甦，均有獲得具體成果。在深化雙邊關係部分，台灣已表達簽署雙邊貿易協定（BTA）意願，美方對此表示了解，也相當希望雙方朝深化、提升關係上努力。鄧振中表明，現時台美關係密切，未來不會只透過一年一度的TIFA來維持，將就不同項目成立工作小組，全年度就個別議題展開討論。

USTR的新聞稿則指，美方官員在會議上強調美台貿易和投資關係的重要性，並表達了未來加強更一致接觸的願望。新聞稿提到，美台均歡迎恢復高層貿易接觸，並表示希望密切合作，不僅在深化雙方貿易和投資關係的方式上，而且作為支持以勞工為中心的貿易政策的民主夥伴，尋求打擊全球供應鏈中的強迫勞動，雙方也同意在TIFA下成立一個新的勞工工作組。美方官員還討論了美台在關鍵貿易和環境問題上合作的機會，例如打擊野生動物販運，和探索應對氣候危機的貿易工具。

此外，美台雙方在會議期間有討論一系列具體的貿易和投資問題，也承諾加強接觸，解決突出的貿易問題，包括美牛和美豬面臨的市場準入壁壘。新聞稿最後指出，美台雙方同意召開多個TIFA工作組會議，包括農業工作組、知識產權工作組、貿易技術壁壘工作組和投資工作組，以及其他必要的工作級別會議。