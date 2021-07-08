撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-07-08 09:39

根據台灣軍方的消息來源指出，台灣向美採購的4架MQ-9B海上衛士（Sea Guardian）無人機，傳將在2022年緊急部署台灣。4架無人機皆列屬台灣空軍擁有，無人機控制站，共2套機動式和2套固定式，全部設置在台灣中部東西二側基地，也就是台灣空軍嘉義與花蓮基地二處。 有傳美方代表已經於今年3月與台軍談定合作模式，也傳台灣海軍對此型機躍躍欲試，不僅想增購專用的反潛模組，甚至想追加第二批海軍專用無人機。 據介紹，4架MQ-9B無人機加上操控模組，美方去年準售台時的報價為6億美元。

台灣採購的MQ-9B無人機，因應解放軍軍機艦對台包圍日趨緊縮，台軍偵監能量有限，故將盡快獲得部份批次操作應急戰備。（General Atomics）

台軍首購的4架MQ-9B無人機，由於台海軍情緊張，雖然原先預計到2022會計年度才有預算餘裕編列付費，台軍可能傾向循日前先購部份陸射魚叉導彈模式，也先部署部份MQ-9B無人機，因應台海局勢需求，且預先在美方技術指導下，教導台軍操作此種中、大型無人機。4架MQ-9B無人機包括有由雷神公司研發的SeaVue多功能監視雷達（Multi-Role Radar）模組，可以對海上目標進行監控。

MQ-9B的反潛模組，今年4月底才測試成功，台灣海軍已經對此相當感興趣，不排除引入第二批無人機擔任反潛監偵任務。（General Atomics）

對於MQ-9B無人機的多功能角色，傳出台灣海軍也饒有興趣，希望能夠加購聲納浮標（sonobuoy）感測模組，讓其除了能夠監測海上目標之外，也兼具反潛偵測能力，以利台海周邊的反潛作業。美方目前正在測試MQ-9B的反潛偵測模組，至今年4月28日才正式發布此技術，公諸於世，象徵無人機反潛能力時代的來臨。