德國駐台代表稱支持台灣獲取BNT疫苗　希望交易不受政治干擾

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-07-08 15:43

德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）日前在受訪時表示，台灣購買疫苗的過程因某種程度的孤立遇阻，德國政府希望疫苗交易不受政治外力干擾，因此聯繫廠商BNT，表明支持台灣獲取必要疫苗的重要性，請BNT盡力與台灣政府達成協議。 王子陶又透露，到目前為止，BNT相關談判仍在進行中，「我們還沒成功。」

台灣正透過各種管道採購BNT疫苗。（AP）

王子陶接受台媒中央社專訪，稱德國政府希望疫苗交易不受任何政治外力干擾，盼能促成公平交易，這也是德國政府出手協助台灣獲得疫苗因素之一。但他同時強調，身為公部門，德國政府不涉入談判過程，僅能數次試着說服相關各方坐下討論，甚至達成協議。

據此前消息，台灣新一波本土疫情大爆發後，政府與BNT的疫苗採購談判卻遲遲未獲進展。王子陶稱，當時社群媒體及輿論都認為德國政府坐視不管，「我們面臨排山倒海的不滿」，但事實上並非如此，反而是有積極協助解決台灣疫苗短缺窘境，數次試圖說服相關各方坐下談。王子陶坦言，要促成BNT與台灣達成協議並非易事，一方面談判過程恐怕存有誤解，另一方面疫苗應由中國運至台灣，或從德國原廠輸台等細節皆待釐清

王子陶最後表示，到目前為止，與BNT相關談判仍在進行中，雖然台灣已透過其他管道取得疫苗，本土疫苗也申請緊急使用授權（EUA），取得疫苗的壓力已略小於疫情最嚴峻時刻，但德國政府仍盼台灣順利取得BNT疫苗。