上海復星：與台積電及鴻海簽協議　供應1000萬劑復必泰疫苗

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-07-11 22:25

上海復星醫藥今晚（11日）公告，子公司復星實業分別與台積電、鴻海、永齡基金會及裕利醫藥簽訂「銷售協議」。 公告指出，復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委託的裕利醫藥銷售1000萬劑「mRNA新冠疫苗BNT162b2」（按：即由輝瑞及德國BioNTech藥廠合作研發，本港所稱的「復必泰」疫苗）

公告提到，復星實業於2020年3月獲德國BioNTech授權，在「中國大陸及港澳台地區」獨家開發、商業化該款疫苗。2021年1月，基於上述合作引進的該款疫苗獲認可於「中國香港特別行政區」作緊急使用。2021年2月，該疫苗首次獲「中國澳門特別行政區」衛生局特別許可進口批准、供中國澳門衛生局使用於當地新冠病毒疫苗接種計劃。

公告續指，2021年7月9日，復星實業分別與台積電、鴻海、永齡基金會以及裕利醫藥簽訂銷售協議，將向受台積電、鴻海和永齡基金會委託的裕利醫藥（有進口疫苗資質的醫藥公司）銷售共計1000萬劑該疫苗，該等疫苗將被買方捐贈予「台灣地區疾病管制機構」用於當地接種。

據ETtoday報道，對於復星公布上述消息，永齡基金會及台積電一致回應，簽約當事人有多方，正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告。