台灣公司公布各行業月薪　電子製造業逾萬五港幣居首拋離餐飲業

台灣的這波疫情對台灣民眾的就業產生不少衝擊，許多人被迫放無薪假，甚至必須轉換跑道，讓許多人不得不慎思考投入何種產業能突破窮忙窘境？

台灣104人力銀行旗下的104玩數據於7月13日公布的最新薪資調查發現，2021年台灣全產業平均月薪為4.2萬元（下文除特別注明外，皆為新台幣；4.2萬元折合約港幣11650元），產業平均月薪高於5萬的「遙遙領先群」與平均月薪不到3.5萬的「嚴重落後群」平均月薪竟相差三成。



電腦及消費性電子製造業及半導體業是台灣月薪最多的行業。（多維新聞）

《104玩數據》比對各產業平均月薪，依金額級距分為五群。第一群「遙遙領先群」平均月薪高於4.5萬。包括：電腦及消費性電子製造業、半導體業、鞋類/紡織製品製造業、投資理財業、軟件及網絡業、金融業、光電及光學業、石油及煤製品製造業、電信及通訊業、顧問/研發/設計業、水電能源供應業。

台灣2021年主要產業平均月薪。（資料來源：104玩數據，製圖：多維新聞／楊永年）

其中，又有四個產業翹楚平均月薪超過5萬元，除了一般周知的電子製造業54,640元（折合約港幣15160元）、半導體業52,288元之外，鞋類/紡織製品製造業因產業升級轉型、海外營收分潤、或加碼外派津貼已成「黑馬」，平均月薪達51,061元。投資理財業名符其實「錢滾錢」，因金融業獲利履創新高、投資理財興盛，平均月薪50,849元。

第二群則是「小幅領先群」平均月薪4.2萬至4.5萬。包括：運輸業、建築或土木工程業、精密儀器及醫療器材業、電子零組件業、保險業、化學制造業、不動產、電力機械設備製造業、廣告行銷/傳播經紀業、育樂用品製造業、法律服務業。此類別薪資會因為職務角色、工齡、以及個人條件而不同，但都會包覆在各該產業是否獲利、以及產業能見度之內。以電腦及消費性電子製造業、及半導體產業為例，雖然員工多為理工背景的工程師，但亦有不少非理工科系畢業生從業務、採購、客服等職務切入，共享產業獲利的成果。

後三類者分別為：第三群「小幅落後群」平均月薪4.0萬至4.2萬，第四群「中度落後群」平均月薪3.5萬至4.0萬，第五群「大幅落後群」平均月薪低於3.5萬。

敬陪末座的三個產業首先為社會福利產業，平均月薪35,225元，此類產業不以營利為目的，企業收入多半回饋服務對象，號稱雖然薪水低但「心靈卻最富足」。

其次為婚紗攝影及美髮美容業，平均月薪34,972元，此類產業屬於接案性質，且收入較不穩定，需久磨作品，增加個人品牌，以提升客户的指名度，或建議增加接案量、以量取價。

餐飲業則敬陪末座，平均月薪為34,426元（折合約港幣9550元），有不少是以最低基本工資時薪部份160元計薪，薪資普遍偏低，而提高薪資的方法多為考取餐飲證照，藉以爭取談薪籌碼，有烹調證照、工齡5年中餐廚師平均月薪42,000元，比餐飲業平均月薪增長22%。

台灣餐飲業的薪資在各產業別中敬陪末座。﹙多維新聞﹚

《104玩數據》這次取樣29萬筆薪資資料，不分產業、職務、工齡，2021年全體62產業平均月薪4.2萬元，其中22個產業(約三分之一)高於全體平均，40個產業(約三分之二)低於全體平均。

對比台灣主計總處在2021年5月的官方統計資料，工業及服務業每人每月經常月薪資（指本俸、固定津貼及獎金）為42,863元，工業及服務業每人每月總薪資（含加班費、年終獎金、非按月發放之績效獎金與全勤獎金）為51,957元，而工業及服務業每人每月工時則為166.3/時。