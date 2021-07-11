內地多省市上調最低工資標準　月薪最多係邊到？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-11 16:06

今年以來，全國多地相繼上調每月最低工資標準，以上海為例，全職月薪至少為2590元（人民幣，下同）。到底相隔多久會調整一次？誰是最大的受益者？

《澎湃新聞》報道，從7月1日起，上海將月薪最低工資標準，從2480元調整到2590元，增加110元；時薪最低工資標準從每小時22元調整到23元。天津的最低工資標準，由每月2050元調整為2180元，增加130元，時薪則由20.8元調整為22.6元。

自8月1日起，北京月薪最低工資標準將從2200元調整到2320元，增加120元，時薪則由12.64元調整為13.33元。此外，今年二季度以來，江西、黑龍江、新疆、陝西、西藏等省份第一檔最低工資，分別上調至每月1850元、1860元、1900元、1950元、1850元。截至目前，第一檔月最低工資標準超過2000元的地區包括上海、北京、廣東、天津、江蘇、浙江。

河北省雄安新區市民在銀行查詢以「數字人民幣」形式領取的工資。（中新社）

中國勞動學會特約研究員蘇海南介紹，以前兩年必須要調整一次最低工資標準，後來放寬到每兩年到三年調整一次。調整幅度不宜太大，既保障低端勞動者及其贍養人口的基本生活不受影響，又不會讓企業的人工成本大幅度提升，影響企業的可持續發展。

蘇海南表示，調整最低工資標準並非全國同步進行，具體由各地自行安排。按照人社部信息，全國約20個省份曾於2017年或2018年上調過最低工資標準，去年受新冠疫情影響，多地為支持企業復工復產暫緩調整節奏。

最低工資標準面對的是所有用人單位，保障的是勞動者在正常付出勞動後應得的勞動報酬，其中以低收入行業的從業者得到的受益最大，特別是中小微企業最低崗位的工資水平，例如主要依靠底薪來滿足本人及其贍養人口基本生活需要的勞動者。同時，調整最低工資標準亦對人力資源市場發出信號，意味着用人單位對公司內接近或距離最低工資標準水平不遠的職位，客觀上也應上調相應工資標準。

值得注意的是，加班費、各種津貼並不納入最低工資標準內。以上海為例，加班費、中夜班津貼、夏季高溫津貼及有毒有害等特殊工作環境下的崗位津貼以及伙食補貼、上下班交通費補貼、住房補貼等不作為月最低工資標準的組成部分，由用人單位另行支付。

對許多人而言，最低工資標準調整不僅是收入增加，更是在帶動工資水平適當上漲的基礎上，其他以最低工資標準或以工資水平為基數按一定比例確定的項目亦將上漲，例如加班費、職工失業保險金、帶薪休假工資、醫療期內的病假工資、試用期工資等等。