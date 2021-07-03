華科學生連續3年入選華為「天才少年」　男博士生獲201萬元年薪

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-07-03 18:30

據湖北省報刊《楚天都市報》報道，華中科技大學再多2名學生入選華為「天才少年」計劃，電信學院2017級博士生廖明輝獲得最高檔年薪201萬元（人民幣．下同），計算機學院本科畢業生武敏顏也獲得過百萬元年薪。 截至目前，華中科技大學已有6名學子入選華為「天才少年」計劃，其中有3位拿到182萬元至201萬元的最高檔年薪。

華科博士生廖明輝入選華為「天才少年」計劃，年薪201萬元。（楚天都市報）

報道指，廖明輝2012年考入華中科技大學電信學院通信工程專業，2016年碩博連讀，主攻信息與通訊工程方向，其所在的實驗室從事的是文字檢測和識別，應用範圍包括圖像檢索、內容審核、自動駕駛等。廖明輝跟隨導師專攻計算機視覺領域，博士畢業論文就是關於場景文字檢測與識別。

據介紹，廖明輝在校期間全身心專研學術，曾獲CCF-CV學術新銳獎、兩次國家獎學金、AI華人新星百強、互聯網+大學生創新創業大賽國賽金獎、CSC-IBM中國優秀學生獎學金等榮譽或獎項。其發表的文字檢測算法被騰訊微信和百度等公司採用，並收錄於OpenCV主分支。此外，廖明輝還擔任十多個國際頂級期刊和會議的審稿人，參與組織了兩項國際比賽。

至於另一名入選者武敏顏在校期間曾到多間企業實習實踐，有豐富的實習經驗。學院老師稱，武敏顏綜合能力十分強，在求職中加分不少。

據介紹，華為「天才少年」的招聘標準非常嚴格，一般需要經歷7輪流程：履歷篩選、筆試、初次面試、主管面試、若干部長面試、總裁面試、HR面試。任何一個環節出現問題或表現不佳都有可能失敗。

2019年，華中科技大學學生左鵬飛、鍾釗最先入選華為「天才少年」計劃。去年該校博士生張霽、姚婷也入選這一計劃。再加上今年廖明輝和武敏顏入選，截至目前，華中科技大學已有6名學子入選華為「天才少年」計劃。

另據統計，華科有超過一萬名畢業生曾就職於華為，目前仍有5700名左右的畢業生在職，這也推動了華為武研院落戶武漢。

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