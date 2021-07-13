台灣疫情｜增28宗本土確診添6死　日本宣布追加100萬劑AZ疫苗援台

台灣中央流行疫情指揮中心今日（13日）宣布，全台新增29宗新冠肺炎確診病例，包括28宗本土病例及1宗境外輸入病例（40多歲台籍男性，6月30日自印尼入境）；另新增6宗死亡病例。另外，日本宣布將追加提供台灣100萬劑阿斯利康疫苗（AZ疫苗）。



新增本土病例為18宗男性、10宗女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於6月26日至7月12日，其中有11宗為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者。地區分布，以新北市為最多，達15宗，其次為台北市9宗，桃園市2宗，苗栗縣及台中市各1宗；其中16宗為已知感染源、3宗關聯不明、9宗調查中，相關疫情調查持續進行中。陳時中指，雖然今日感染源調查中個案共9宗，較昨日2宗多，但仍在30人以下，為疫情可控範圍內。

至於死亡個案則為4宗男性、2宗女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月12日至6月18日，確診日介於5月16日至6月19日，死亡日介於7月4日至7月12日。截至目前，台灣累計15302宗確診，分別為14045宗本土病例，1204宗境外輸入，36宗敦睦艦隊、2宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中；確診個案中，累計105宗移除為空號。累計747宗死亡，其中739宗屬本土病例，另8宗屬境外輸入。

此外，日本外務大臣茂木敏充宣布，將追加提供台灣100萬劑AZ疫苗，預定將在後日（15日）運送。6月4日，日本宣布無償提供124萬劑AZ疫苗予台灣，為全球第一個國家宣布援台疫苗。7月6日，日方宣布追加113萬劑AZ疫苗，合計237萬劑均已送達台灣。而今次則為該國第三度宣布援台疫苗。

另一方面，台灣新冠疫苗預約平台意願登記實施對象再擴大，今日上午開放19至64歲高風險、罕見疾病及重大傷病者及2003年（含）以前出生者意願登記，可選擇AZ或莫德納疫苗，亦可複選。