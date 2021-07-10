台灣疫情｜失業美魔女「下海」幫補家用　第一次即遇警方放蛇被逮

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-10 12:20

台灣高雄吳姓女子在通訊軟件Line上找尋「人與人連結」對象，警方網路巡邏時發現，日前偽裝嫖客上門，當場查獲吳涉及性交易，依社會秩序維護法送辦；吳女坦承，供稱因失業才冒險從事性交易貼補家用。

據了解，吳女（39歲）在通訊軟體Line上，以每40分鐘一節、每節4000元台幣為代價提供性交易；警方網路巡邏時，發現吳女涉法，為防堵疫情破口，便喬裝嫖客約她在大前天下午4點多，於鳳山區某間汽車旅館相見。

台灣高雄吳姓女子在通訊軟件Line上找尋「人與人連結」對象，警方網路巡邏時發現，日前偽裝嫖客上門，當場查獲吳涉及性交易。（聯合新聞網授權使用）

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警方見吳女依約前來，便當場表明身分，並告知違法事由。吳女辯稱，原是快餐店員工，因疫情失業，為補貼家用才冒險從事性交易，沒想到第一次就被逮。

警詢後，依社會秩序維護法函請偵辦。警方也說，疫情期間會嚴加查緝、以免產生防疫破口。

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