專訪｜大陸民間籲窮台與武統　台灣學者趙春山：北京不會這樣做

在中共建黨百年典禮上，習近平提到「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務」，當前大陸民意也認為台灣問題必須處理，甚至越來越多極端聲浪表示不惜以「武統」解決。而若假設不動用武力，在和平統一前提下，認為對台灣使用經濟制裁的「窮台論」支持者亦不在少數。
對此，台灣淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山在接受「多維新聞」訪問時表示，窮台不符合和平統一原則，中共不會讓台灣走投無路。內容稍經編輯後轉載於《香港01》。
今（2021）年2月，中國大陸海關總署以台灣菠蘿有蟲病害為由，宣佈自3月1日起暫緩進口到中國大陸。當時引發台灣農民恐慌，因為台灣菠蘿有九成是銷往中國大陸，如果少掉大陸市場，對於果農而言是莫大傷害，更害怕大陸會持續在不同層面對台實施經濟制裁；而大陸網友則順勢隔岸叫囂呼籲中共進行「窮台」，一舉解決台灣問題。
對於窮台論的擔憂與叫囂，趙春山表示，經濟作為外交政治工具在國際屢見不鮮，大陸利用經濟對台」施壓」是理所當然、不出意料之外。因為習近平強調「和平統一」，過往喊殺喊打的武統論聲音會小一些。但另一方面，北京對台灣軍事施壓也不可避免，因為中共必須「軟硬兼施」。
趙春山認為，北京對台灣的經濟施壓是有可能、且值得擔心。不過，現在中共做的與窮台恰恰相反，是「惠台讓利」。利用惠台讓利政策強化台灣對大陸的向心力，這正是「軟」力量中最重要的。如果讓台灣變窮，要談「心靈契合」、「軟實力」、「寄希望於台灣人民」是不可能的事。
趙春山說，中共的做法會是給台灣好處，讓台灣民眾心生感激。他以這次疫苗採購為例，他說，從過程中可看出中共有所讓步，比如這次完全依照台灣《兩岸人民關係條例》的架構使用「台灣地區」，而且疫苗標籤也重新制作。這就是讓台灣覺得，有難的時候大陸會幫忙、不會刁難。也因此，民進黨才必須儘快出面稱「政府有功」。
據此，趙春山認為大陸不是窮台，而是希望通過惠台讓利爭取台灣民心，強化兩岸經貿相互依存關係。所以蔡英文政府才要推動南向政策，希望能減輕依賴度，不要將雞蛋放在同個籃子裏。因為台灣對陸依賴對台不利，但對陸有利。
趙春山說，兩岸經貿關係是雙贏問題，做生意沒有一方永遠賠本，賠本生意沒人做。但如果另一方（指中國大陸）一直賠本，甚至賠的很高興，這就得小心了，這當然有政治目的。但反過來說，台灣也可以有政治目的，「大陸要統戰我們，我們也可以統戰他們。」
趙春山認為，這幾年的兩岸交流狀況其實沒有外界想象那麼糟糕，尤其兩岸學生們彼此交流順暢，大家相處融洽，各有各的生活方式，並不會因交流而改變，畢竟交流就是要促進了解。
趙春山強調，北京長期以來都是提倡兩岸要交流的，希望雙方在經濟上互通有無、能共贏、而不是要窮台賣台，因為這違反大陸和平統一的策略，中共總不希望統一以後台灣是個「破銅爛鐵」、很糟糕的地方，還得花很多時間重建。
趙春山以北韓為例，他的一位韓國學生便說「萬萬不能摧毀北韓核武」，因為統一後這也屬於韓國人的，南北韓就有這種國家民族統一觀念。但台灣有些基本教義派認為「把大陸的東西毀了最好」，同理可證，對大陸來說，要把台灣變成廢土，同樣也是少數大陸基本教義派的聲音。中共不會這樣做，大陸希望用和平方式收買人心，如此將來統一，「你的還是我的，我的還是我的。」