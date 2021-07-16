專訪｜大陸民間籲窮台與武統　台灣學者趙春山：北京不會這樣做

在中共建黨百年典禮上，習近平提到「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務」，當前大陸民意也認為台灣問題必須處理，甚至越來越多極端聲浪表示不惜以「武統」解決。而若假設不動用武力，在和平統一前提下，認為對台灣使用經濟制裁的「窮台論」支持者亦不在少數。

對此，台灣淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山在接受「多維新聞」訪問時表示，窮台不符合和平統一原則，中共不會讓台灣走投無路。內容稍經編輯後轉載於《香港01》。



淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示雖然中共會對台經濟施壓，但「窮台論」不符合中共和平統一的原則。（楊家鑫／多維新聞）

今（2021）年2月，中國大陸海關總署以台灣菠蘿有蟲病害為由，宣佈自3月1日起暫緩進口到中國大陸。當時引發台灣農民恐慌，因為台灣菠蘿有九成是銷往中國大陸，如果少掉大陸市場，對於果農而言是莫大傷害，更害怕大陸會持續在不同層面對台實施經濟制裁；而大陸網友則順勢隔岸叫囂呼籲中共進行「窮台」，一舉解決台灣問題。

對於窮台論的擔憂與叫囂，趙春山表示，經濟作為外交政治工具在國際屢見不鮮，大陸利用經濟對台」施壓」是理所當然、不出意料之外。因為習近平強調「和平統一」，過往喊殺喊打的武統論聲音會小一些。但另一方面，北京對台灣軍事施壓也不可避免，因為中共必須「軟硬兼施」。

國台辦於2021年2月底宣佈禁止台灣菠蘿進口大陸，引發台灣農民擔憂。圖為國台辦發言人朱鳳蓮。（微博＠國台辦發布）

趙春山認為，北京對台灣的經濟施壓是有可能、且值得擔心。不過，現在中共做的與窮台恰恰相反，是「惠台讓利」。利用惠台讓利政策強化台灣對大陸的向心力，這正是「軟」力量中最重要的。如果讓台灣變窮，要談「心靈契合」、「軟實力」、「寄希望於台灣人民」是不可能的事。

趙春山說，中共的做法會是給台灣好處，讓台灣民眾心生感激。他以這次疫苗採購為例，他說，從過程中可看出中共有所讓步，比如這次完全依照台灣《兩岸人民關係條例》的架構使用「台灣地區」，而且疫苗標籤也重新制作。這就是讓台灣覺得，有難的時候大陸會幫忙、不會刁難。也因此，民進黨才必須儘快出面稱「政府有功」。

據此，趙春山認為大陸不是窮台，而是希望通過惠台讓利爭取台灣民心，強化兩岸經貿相互依存關係。所以蔡英文政府才要推動南向政策，希望能減輕依賴度，不要將雞蛋放在同個籃子裏。因為台灣對陸依賴對台不利，但對陸有利。

趙春山表示這次台灣採購疫苗過程其實可以看到中共有許多讓步。圖為民進黨政府說明疫苗採購專案完全符合「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」的三大原則。（台灣行政院供圖）

趙春山說，兩岸經貿關係是雙贏問題，做生意沒有一方永遠賠本，賠本生意沒人做。但如果另一方（指中國大陸）一直賠本，甚至賠的很高興，這就得小心了，這當然有政治目的。但反過來說，台灣也可以有政治目的，「大陸要統戰我們，我們也可以統戰他們。」

趙春山認為，這幾年的兩岸交流狀況其實沒有外界想象那麼糟糕，尤其兩岸學生們彼此交流順暢，大家相處融洽，各有各的生活方式，並不會因交流而改變，畢竟交流就是要促進了解。

趙春山強調，北京長期以來都是提倡兩岸要交流的，希望雙方在經濟上互通有無、能共贏、而不是要窮台賣台，因為這違反大陸和平統一的策略，中共總不希望統一以後台灣是個「破銅爛鐵」、很糟糕的地方，還得花很多時間重建。

趙春山以北韓為例，他的一位韓國學生便說「萬萬不能摧毀北韓核武」，因為統一後這也屬於韓國人的，南北韓就有這種國家民族統一觀念。但台灣有些基本教義派認為「把大陸的東西毀了最好」，同理可證，對大陸來說，要把台灣變成廢土，同樣也是少數大陸基本教義派的聲音。中共不會這樣做，大陸希望用和平方式收買人心，如此將來統一，「你的還是我的，我的還是我的。」