台灣疫情｜增29宗本土病例再添4死　斯洛伐克將捐贈萬劑疫苗

台灣中央流行疫情指揮中心今日（16日）公布，全台新增32宗新冠肺炎確診病例，包括29宗本土、3宗境外輸入病例，另新增4人死亡。另外，歐盟昨日（15日）公布斯洛伐克將捐贈1萬劑新冠疫苗給台灣，成為繼日本、美國、立陶宛後的第4個援台疫苗的國家。



指揮中心表示，新增本土病例為17宗男性、12宗女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今（2021）年7月5日至7月15日，其中7宗為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者。地區分布方面，以台北市為最多，達14宗，其次為新北市11宗、桃園市2宗、宜蘭縣及彰化縣各1宗；其中21宗為已知感染源、4宗關聯不明、4宗調查中，相關疫情調查持續進行中。

境外輸入病例方面，分別為一名50多歲美國籍男性（7月2日自美國到台工作）、一名未滿10歲的台籍女童（7月2日自美國返台）及一名30多歲菲律賓籍男性漁工（4月30日自菲律賓到台）。至於新增的死亡個案均為男性，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於5月24日至6月16日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於7月9日至7月14日。

截至目前，台灣累計15378宗確診，分別為14104宗本土病例、1221宗境外移入、36宗敦睦艦隊、2宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中；另累計106宗移除為空號。去年起累計763宗死亡病例，其中755宗為本土，另8宗為境外輸入。

另一方面，斯洛伐克成為繼立陶宛之後，第二個向台灣捐贈疫苗的歐盟成員國。消息指，去年該國確診人數居高不下，疫情未見趨緩情勢時，台灣中央及地方政府陸續協助抗疫，共捐贈70萬片口罩，讓該國對台方相當有感；台灣疫情升溫後，該國近2個月前已表達捐贈疫苗意願，疫苗品牌亦已經決定，待完成作業後將對外公布。

而斯洛伐克駐台機構「斯洛伐克經濟文化辦事處」今日亦在Facebook表示，斯洛伐克並沒有忘記自己的朋友，一年前台灣雪中送炭，捐贈了口罩，現在斯方也將貢獻自己一份棉薄之力，向台灣表達支持。