台灣疫情｜增8宗本土病例創三級警戒新低　疫苗接種涵蓋率首破20%

台灣中央流行疫情指揮中心今日（17日）宣布，全台新增8宗新冠肺炎本土病例，創三級警戒以來的新低，另新增4宗境外輸入及1宗死亡病例。另一方面，指揮中心指揮官陳時中宣布，昨日（16日）全台超過28萬人次接種疫苗，再創單日新高，涵蓋率首破20%大關。



新增本土病例為6宗男性、2宗女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於7月5日至7月15日，當中有4宗為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者。地區分布方面以新北市最多，達5宗，其次為台北市、桃園市及臺中市各1宗；其中3宗為已知感染源、4宗關聯不明、1宗調查中，相關疫情調查持續進行中。

而境外輸入方面，分別為一名20多歲台籍男子（7月14日自阿拉伯聯合大公國入境）、一名50多歲台籍女子（5月13日自美國入境）、一名40多歲香港籍男子（5月7日自尼日利亞入境）及一名50多歲台籍男子（7月8日自印尼返台）。至於死亡個案則為一名60多歲、有慢性病史的男子，其無相關活動接觸史，於5月22日確診，及至前日（15日）死亡。

截至目前，台灣累計有15390宗確診，分別為14111宗本土病例，1226宗境外輸入，36宗敦睦艦隊、2宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中；無新增空號病例，累計106宗移除為空號。去年起累計764宗死亡病例，其中756宗為本土病例，另8宗為境外輸入。

目前台灣民眾接種的第一劑新冠疫苗以阿斯利康疫苗（AZ疫苗）為主，針對外界關注未來疫苗混打是否開放莫徳納及BNT疫苗（香港稱「復必泰」），指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，台大醫院已着手進行混打實驗，諮詢小組會議會再討論混打事宜。林口長庚醫院副院長邱政洵則指，長庚醫院亦已進行「AZ+莫徳納」等混打實驗，結果最快3個月後出爐，並會同台大醫院的混打報告一同交由決策小組參考。