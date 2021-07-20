「鴻海系」企業獨佔鰲頭　台商支撐大陸外貿出口？

儘管兩岸關係緊張，台商依舊是中國大陸經濟重要的支柱。根據近期發布「2020年中國大陸外貿出口企業百強名單」顯示，2020年出口額排名第一的企業為鴻海集團旗下的鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司，光鴻海集團就有九家上榜百強；此外，和碩、廣達等台灣代工大廠也在前十強中佔有一席之地。



綜觀大陸出口前十大企業，台灣企業便佔了六家。特別是鴻海集團旗下的鴻富錦精密電子（鄭州）更是連續兩年居榜首。（黃雅慧/多維新聞）

台灣鴻海集團總計九家入榜大陸外貿出口企業百強，包含鴻富錦鄭州、深圳富士康、鴻富錦成都、鴻富錦太原、深圳富桂、鴻富錦煙台、鴻富錦天津、深圳富泰宏、鴻富錦武漢。合計九家企業總出口額達827.2億美元，佔百大出口總額4,600億美元的17.98%。

其中，鴻富錦精密電子（鄭州）是鴻海集團生產iPhone的大本營，去（2020）年出口額是316.4億美元，這意味着iPhone組裝事業仍是鴻海在大陸營運的重中之重，因此鴻富錦精密電子（鄭州）才奪下大陸出口企業百強龍頭寶座。

另外，鴻富錦精密是富士康河南分公司，富士康在大陸國內多省有工廠，年出口額高達1,000多億美元，鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司2020年進出口額480億美元，佔河南省進出品總額的48%。

富士康作為iPhone最大的組裝工廠，一旦停工對Apple的影響極大。（Google 圖片）

其他台廠部分，台灣電腦大廠「廣達」旗下「上海達豐」拿下大陸外貿出口企業百強第二名；同為電子組裝代工為主的「和碩」集團旗下「上海昌碩」及「蘇州名碩」分別佔據第七及第九名。

值得注意的是，2020年中國外貿進出口共27,558億美元，出口百強企業出口額總和也才4,600億美元，約佔17%。所以中國外貿出口主力軍還是要靠無數的小微企業，據統計中國對外貿易企業數量超過500萬家。

事實上，從2020年中國大陸百強名單可知，台灣的電子企業其外貿出口佔的分量很重。這表示在兩岸關係急凍的同時，兩岸的商貿往來與製造生產仍持續不斷，甚至越來越緊密。大陸不單是台灣最大出口地，同時也是海外主要生產地，近幾年儘管有中美貿易戰等地緣政治影響，台灣在大陸生產的比例於去（2020）年提升至45.5%，逼近台灣自行生產的46%。

從另一方面來看，台商成為大陸出口企業排名前幾大，同時印證大陸仍是台企最重要的生產製造基地，同時這也助長大陸的出口成績。由此可見，兩岸的生產製造關係呈現持續緊密的態勢難以撼動。