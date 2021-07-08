歐洲議會通過貿易報告　促請歐盟執委會積極推動台歐投資協定談判

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-07-08 11:56

歐洲議會當地時間7月7日以509票贊成、63票反對、120票棄權，通過《新冠肺炎疫情的貿易面向及其影響報告》（Report on the trade-related aspects and implications of COVID-19），促請歐盟執委會積極推動與台灣的投資協定，並在2021年底前就啟動影響評估、公眾諮詢及範疇界定等作業，採取必要步驟。 台灣外交部在周三（7日）上發表回應，指歐洲議會再度以具體行動展現對台灣的強烈支持，對此表達高度歡迎與誠摯感謝。

歐洲議會促請歐盟執委會積極推動台歐投資協定，在2021年底前就啟動影響評估、公眾諮詢及範疇界定等作業，採取必要步驟。（Getty）

台灣外交部說明，上述報告主要是歐洲議會針對歐盟執委會於二月中旬發布的貿易政策檢討報告，表達議會的正式立場及相關建議。報告指出，因應國際情勢及疫情等變化，歐洲議會認為歐盟應強化價值供應鏈的韌性及多元性，以完善貿易防衛的政策工具，並加強保護戰略性產業，確保醫療及疫苗等關鍵性物資獲得公平妥適的分配等。此外，歐洲議會也呼籲歐盟與台灣就半導體議題展開對話。

台灣外交部認為，自疫情於2020年初在全球爆發以來，台灣在資通訊及半導體等戰略性產業全球供應鏈上的重要性不斷提升。在「後疫情時代」，台灣與歐盟在半導體、5G網絡及能源等全球供應鏈重組上，具有廣大的合作空間。台灣外交部呼籲歐盟儘早與台灣展開雙邊投資協定談判，以進一步深化台歐盟互利互惠的經貿夥伴關係。