歐洲議會通過貿易報告　促請歐盟執委會積極推動台歐投資協定談判

歐洲議會當地時間7月7日以509票贊成、63票反對、120票棄權,通過《新冠肺炎疫情的貿易面向及其影響報告》(Report on the trade-related aspects and implications of COVID-19),促請歐盟執委會積極推動與台灣的投資協定,並在2021年底前就啟動影響評估、公眾諮詢及範疇界定等作業,採取必要步驟。

台灣外交部在周三(7日)上發表回應,指歐洲議會再度以具體行動展現對台灣的強烈支持,對此表達高度歡迎與誠摯感謝。